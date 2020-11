Conte, non ci sarà un lockdown totale: le misure restrittive cambieranno da Regione a Regione

No a un nuovo lockdown totale perché le misure non sarebbero adeguate ma le chiusure e le restrizioni saranno calibrate in base alle soglie di criticità delle varie Regioni. Ad annunciarlo è stato il Premier Conte in diretta alla Camera, anticipando le novità che arriveranno col nuovo DPCM, “anche prima di mercoledì 4 novembre” fa sapere.

Le misure dipenderanno dal coefficiente di rischio della singola Regione, con ordinanza del Ministero della salute, sulla base di tre aree di intervento e saranno legate al coefficiente di rischio raggiunto dalle Regioni, sulla base dei report ufficiali dell’ISS. Il prossimo DPCM individuerà quindi 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio. “Questo sistema ci impone di agire in modo mirato in base alla soglia di criticità, intervenendo a più riprese e in maniera graduale con restrizioni e allentamenti grazie a un monitoraggio più accurato”. Rimarranno comunque valide delle indicazioni a livello nazionale. Purtroppo la situazione non è rosea, ricorda Conte. Nonostante gli sforzi, l’evoluzione dell’epidemia risulta molto preoccupante: “Si conferma un quadro epidemiologico ed è in via di transizione verso uno scenario di tipo 4, soprattutto in alcune regioni e province autonome. Oggi l’RT nazionale è in media di 1,7. Esiste un’alta probabilità che 15 regioni superino la soglia critica per le terapie intensive nei prossimi mesi. Questo quadro non tiene conto degli effetti delle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre. Alla luce dell’ultimo report, elaborato venerdì scorso e della situazione diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, siamo costretti a intervenire per attuare nuove misure e una più stringente strategia contenitiva, modulata in base alle differenti regioni, con un regime differenziato in base ai differenti scenari regionali”. Interventi al livello nazionale Questi sono invece gli interventi che riguarderanno l’intero territorio nazionale: Chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione di supermercati, farmacie, tabacchi ed edicole presenti all’interno

Chiusura di musei e mostre

Limiti agli spostamenti da e per le regioni con elevato coefficiente di rischio salvo per i motivi di lavoro, studio, salute e necessità

limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda

scuole secondarie di secondo grado in didattica a distanza integralmente, “sperando che sia una misura temporanea”

trasporto pubblico locale ridotto al 50%.

“Il quadro epidemioglogico è critico, la pandemia corre imepetuosamente in tutto il continente, costringendo i paesi ad adottare misure più restrittive. Il numero di nuovi casi è più che raddoppiato in tutta Italia”.

L’Europa all’interno di un quadro globale complesso e preoccupante è una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata.

“La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus di misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento” ha detto Conte.

Qui la diretta:

Emergenza da Covid-19, comunicazioni alla Camera dei Deputati 🔴 In diretta dalla Camera dei Deputati le comunicazioni sulle misure per l'emergenza da Covid-19 Posted by Giuseppe Conte on Monday, November 2, 2020

Il premier ha fornito i nuovi numeri, spiegano che l’aumento dei contagi è dovuto anche a una accresciuta capacità di screening, con 200mila tamponi al giorno, contro i 25mila di marzo.

In ogni caso, spiega Conte, in questo momento non stiamo fronteggiando una insostenibile pressione sulle terapie intensive, ma sugli altri reparti. Per questo sono stati disposti una serie di interventi. Si lavora all’ampliamento del numero di tamponi, per accrescere la capacità di screening ad esempio con la fornitura di 10 milioni di test rapidi:

“Sarà possibile far crescere la capacità di screening della popolazione italiana, sino a 350mila test al giorno. Non vi può essere alcun dilemma tra la difesa della salute collettiva e l’economia” conclude Conte.