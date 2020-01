Due iniezioni all’anno per abbassare il colesterolo. Il Governo UK sperimenta nuovo trattamento per ridurre la mortalità

Il National Health Service (NHS), il Sistema Sanitario del Regno Unito, sta testando un nuovo trattamento per ridurre il colesterolo, con l’obiettivo di prevenire la mortalità per malattie cardiovascolari nella popolazione.

Stando ai primi risultati degli studi clinici, effettuati su 300mila pazienti che ricevono già il trattamento, la somministrazione del farmaco è in grado di ridurre il colesterolo in sole due settimane e potrebbe prevenire 55mila casi di infarto e ictus e salvare 30mila vite nei prossimi 10 anni.

L’NHS sta concordando con l’azienda produttrice un accordo commerciale per immettere sul mercato l’Inclisiran, il nuovo farmaco “abbassa colesterolo” prodotto dalla casa farmaceutica Novartis.

Matt Hancock, segretario del dipartimento della salute, ha accolto con entusiasmo la notizia della nuova partnership.

“In qualità di segretario alla salute, sono determinato a trovare il modo di salvare quante più vite possibili e di fare del mio meglio per impedire a malattie terribili come quelle cardiache di portare via le persone dalla famiglia e dagli amici troppo presto.

Questa è una notizia fantastica ed è un enorme passo in avanti nel contribuire a raggiungere questo obiettivo.

La collaborazione ha il potenziale per salvare 30.000 vite nei prossimi 10 anni ed è la prova che il Regno Unito continua a essere la destinazione leader mondiale per l’assistenza sanitaria rivoluzionaria”, ha dichiarato Hancock.