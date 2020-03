A 101 anni guarisce dal coronavirus e torna a casa dall’ospedale di Rimini sano e salvo

Una buona notizia, in queste giornate di bollettini che assomigliano tanto a quelli di una guerra, arriva da Rimini dove un nonno di ben 101 anni, positivo al Covid-19, è riuscito a guarire e tornare a casa dall’ospedale.

Questa bella storia arriva dall’ospedale Infermi di Rimini dove il signor P., così è stato soprannominato l’anziano per mantenere la privacy, è da poco uscito dal reparto Covid-19 contro ogni previsione e statistica, data la sua veneranda età di 101 anni.

L’anziano nato nel 1919, nel pieno quindi di un’altra tragica pandemia mondiale, dopo essere risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni e, sottoposto alle cure, è riuscito brillantemente a superare la malattia.

A dare notizia di questa speciale guarigione è stato il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi che in una nota scrive:

“La scorsa settimana il signor P. è stato ricoverato al nosocomio di Rimini, essendo positivo al test Covid 19. In pochi giorni è diventato ‘la storia’ anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani. E ce l’ha fatta. Il signor P. ce l’ha fatta. La famiglia lo ha riportato a casa ieri sera. Ad insegnarci che neanche a 101 anni il futuro è scritto”.