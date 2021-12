Cosa succede al tuo intestino con tutta la microplastica che stai ingerendo? È peggio del previsto…

L’ingestione di microplastiche potrebbe essere collegata alla malattia dell’intestino irritabile, secondo un nuovo studio.

Un nuovo studio pubblicato mercoledì sull’Environmental Science & Technology dell’American Chemical Society (ACS) ha scoperto che le persone che soffrono di malattie infiammatorie intestinali (IBD) hanno più microplastiche nelle feci rispetto alle persone che non ne soffrono.

“Presentiamo prove che indicano che esiste una correlazione tra la concentrazione di MP fecali [microplastiche] e la gravità dell’IBD”, hanno scritto gli autori dello studio.

Sia l’esposizione alla microplastica che l’IBD, che include il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, sono in aumento. Gli scienziati hanno trovato microplastiche nell’acqua potabile, nel sale da cucina e nei frutti di mare, ed è possibile che gli esseri umani mangino tra le 39.000 e le 52.000 particelle di microplastica all’anno.

Ora un nuovo studio ci fornisce nuove prove sul legame tra le microplastiche e le infiammazioni intestinali, disturbi del microbioma intestinale e altri problemi negli animali.

Per scoprirlo, hanno prelevato campioni di feci da 50 persone sane e 52 persone con IBD che vivevano in tutta la Cina. Hanno scoperto che le persone con IBD avevano circa 1,5 microplastiche in più per grammo di feci rispetto alle persone sane. Inoltre, le persone con IBD più grave avevano più microplastiche nei loro campioni.

“La correlazione positiva tra MP fecali e stato di IBD suggerisce che l’esposizione a microplastiche può essere correlata al processo della malattia o che l’IBD esacerba la ritenzione di microplastiche”, hanno scritto gli autori dello studio.

La ricerca ha anche cercato di capire come le persone potrebbero ingerire le microplastiche grazie a un sondaggio sulle loro abitudini alimentari. Le persone che hanno riferito di aver bevuto acqua in bottiglia, di mangiare cibo da asporto e di essere state esposte alla polvere avevano maggiori probabilità di avere microplastiche nei loro campioni. I tipi più comuni di plastica che sono emersi sono il ​​polietilene tereftalato (PET), utilizzato per bottiglie e contenitori per alimenti, e la poliammide (PA), utilizzata per gli imballaggi alimentari e i tessuti.

“Questo studio fornisce la prova che stiamo effettivamente ingerendo microplastiche”, ha detto al Guardian Evangelos Danopoulos della Hull York Medical School nel Regno Unito, che non è stato coinvolto nella ricerca. “Si tratta di uno studio importante, in quanto amplia la base di prove per le esposizioni umane. Sono necessari più dati sui possibili fattori confondenti per costruire un’associazione causale a specifiche condizioni di salute umana”.

