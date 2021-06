Meduse: 10 rimedi naturali e consigli in caso di puntura

Cosa fare se si entra accidentalmente in contatto con una medusa? Sui rimedi migliori da utilizzare in caso di punture di medusa il dibattito è aperto, ma è una raccomandazione condivisa quella di risciacquare la parte interessata con dell’acqua di mare.

È bene informarsi anche sul mare in cui vi trovate. Le meduse del Mediterraneo sarebbero meno pericolose rispetto alle meduse tropicali. Ecco alcuni consigli utili in caso di punture di meduse.

Rimedio naturale testato

Dal blog Clorofilla ecco un rimedio naturale testato da applicare sulla pelle qiuando si viene “toccati” da una medusa. Si tratta di unire olio essenziale di Tea Tree e olio essenziale di lavanda in una bottiglietta da portare con sé per usarla al momento del bisogno. Basta un piccolo spazio nella borsa del mare per riporre questo rimedio. Qui tutte le istruzioni.

Acqua di mare

vitare l’acqua dolce, che favorirebbe la circolazione delle tossine dalla medusa. Se una medusa vi punge all’improvviso, uscite subito dall’acqua e bagnate la zona interessata con acqua di mare. Se non avete a disposizione altri rimedi, potete andare in farmacia a richiedere una pomata apposita a base di cloruro d’alluminio. Meglio e, che favorirebbe la circolazione delle tossine dalla medusa. Qui maggiori informazioni al riguardo.

Acqua e bicarbonato

bicarbonato aiuta ad alleviare la sensazione di prurito. Come rimedio naturale per le punture di medusa ci viene incontro il bicarbonato. Preparate un composto cremoso mescolando il bicarbonato con un po’ d’acqua. Spalmatelo sulla ferita e lasciate agire per almeno 30 secondi. Ilaiuta ad alleviare la sensazione di prurito. Qui altre info.

Rimuovere i tentacoli

non usate mai oggetti taglienti come lame di coltello o forbici. Il Uscite dall’acqua senza farvi prendere dal panico e se occorre chiedete chiaramente aiuto. L’acqua salata aiuta nella rimozione dei tentacoli della medusa. Ma se ciò non dovesse essere sufficiente,come lame di coltello o forbici. Il consiglio in questo caso è di ricorrere ad un oggetto rigido ma non tagliente come la carta di credito, o comunque una tessera plastificata. Potete anche usare le dita, ma risciacquatele subito.

No creme cortisoniche

non hanno effetto sulle punture di medusa perché entrano in azione solo dopo 30 minuti, cioè quando la reazione ha già raggiunto il picco massimo. Se decidete di applicare un rimedio acquistato in farmacia, potrebbe essere utile applicare una garza medica sulla parte da trattare. Le creme cortisoniche e le creme antistaminicheperché entrano in azione solo dopo 30 minuti, cioè quando la reazione ha già raggiunto il picco massimo. Se decidete di applicare un rimedio acquistato in farmacia, potrebbe essere utile applicare una garza medica sulla parte da trattare. Qui altre info.

Attenzione a ammoniaca e urina

ammoniaca, alcol, aceto o urina. Si tratta di rimedi che non trovano l’accordo della comunità scientifica. Se non avete altro a disposizione, molto meglio affidarsi alla semplice acqua di mare. In particolare, il Tra i rimedi popolari per il trattamento delle punture di medusa troviamo l’applicazione di, alcol,. Si tratta di rimedi che non trovano l’accordo della comunità scientifica. Se non avete altro a disposizione, molto meglio affidarsi alla semplice acqua di mare. In particolare, il rimedio dell’aceto sarebbe efficace solo per le meduse tropicali mentre per quelle mediterranee si rivelerebbe un accorgimento controindicato, in grado persino di acuirne il bruciore.

Ledum palustre

Ledum palustre è il rimedio omeopatico consigliato in caso si entri a contatto con una medusa. Si tratta dello stesso prodotto ritenuto efficace per prevenire le punture di zanzara. Si può usare il ledum palustre anche disciolto in acqua per creare una soluzione da utilizzare come impacchi. Ilè ilconsigliato in caso si entri a contatto con una medusa. Si tratta dello stesso prodotto ritenuto efficace per prevenire le punture di zanzara. Si può usare il ledum palustre anche disciolto in acqua per creare una soluzione da utilizzare come impacchi. Qui maggiori informazioni. Rivolgetevi al vostro omeopata per conoscere con precisione dosi e precauzioni d’uso.

Urtica urens

Urtica urens. Questo rimedio omeopatico a base di ortica viene utilizzato in diluizioni appropriate per il trattamento delle reazioni provocate dal contatto con la medusa e segue il principio della similitudine tipico dell’omeopatia, che suggerisce anche di ricorrere innanzitutto a rimedi vegetali prima di passare ad altri di origine animale. Un ulteriore rimedio omeopatico suggerito in caso di punture di medusa è l’. Questo rimedio omeopatico a base di ortica viene utilizzato in diluizioni appropriate per il trattamento delle reazioni provocate dal contatto con la medusa e segue il principio della similitudine tipico dell’omeopatia, che suggerisce anche di ricorrere innanzitutto a rimedi vegetali prima di passare ad altri di origine animale. Qui altre info.

Aloe vera e calendula

aloe vera e alla calendula. Risciacquate sempre la zona con dell’acqua di mare. Non strofinate e quando la pelle si sarà asciugata applicate del gel d’aloe vera o una pomata alla calendula. Chiedete maggiori informazioni in proposito al vostro erborista, soprattutto per poter scegliere i prodotti migliori da portare con voi in spiaggia. Se volete applicare un prodotto naturale sulla parte punta dalla medusa, potrete rivolgervi all’e alla. Risciacquate sempre la zona con dell’acqua di mare. Non strofinate e quando la pelle si sarà asciugata applicate del gel d’aloe vera o una pomata alla calendula. Chiedete maggiori informazioni in proposito al vostro erborista, soprattutto per poter scegliere i prodotti migliori da portare con voi in spiaggia.

Pronto soccorso

complicazioni nonostante i trattamenti tempestivi. Ad esempio, possono comparire delle difficoltà respiratorie. Le persone allergiche potrebbero andare incontro al rischio di shock anafilattico. Se appaiono sintomi inattesi e il problema non si risolve in breve tempo, andate subito al pronto soccorso. Le punture di medusa sono fastidiose ma non sono mortali. In alcuni casi però possono portare anonostante i trattamenti tempestivi. Ad esempio, possono comparire delle difficoltà respiratorie. Le persone allergiche potrebbero andare incontro al rischio di shock anafilattico. Se appaiono sintomi inattesi e il problema non si risolve in breve tempo, andate subito al pronto soccorso.

