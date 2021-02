La teoria dei 5 elementi della medicina cinese, scopri quale sei e le tue caratteristiche

Fuoco. Terra. Metallo. Acqua. Legno. Sono i 5 elementi della medicina cinese. Il fuoco brucia e crea la Terra, quest’ultima è ricca di metalli preziosi che trasportano l’acqua, la quale nutre gli alberi e il legno. Che a sua volta brucia e permette di accendere il fuoco, riavviando il ciclo. Noi stessi siamo fatti di questi elementi ma ognuno in proporzioni diverse. E soprattutto uno di essi, a quanto pare, prevale. Ecco i profili corrispondenti a seconda dell’elemento dominante. Indice Fuoco

Terra

Metallo

Acqua

Legno Fuoco La persona che ha prevalenza di Fuoco ama essere al centro dell’attenzione ed è tendenzialmente gioiosa, estroversa, sicura di se stessa, creativa. Tuttavia è anche piuttosto agitata e critica. Fisicamente la persona Fuoco ha naso, mento e parte superiore della testa appuntiti. Mentre il corpo assomiglia a una torcia, stretto in basso e svasato al centro. Gli alimenti consigliati per questa persona sono cibi che tengono a bada il fuoco, come cereali, verdure, semi, cibi amari. Da evitare invece sale, carne, caffè, spezie piccanti, cioccolato. Terra La persona che ha prevalenza dell’elemento Terra adora stare con le persone che ama, ospitarle a casa e trascorrerci insieme più tempo possibile. Di solito è una persona amorevole e affidabile, materna e accogliente. D’altro canto tende a soffrire di irrequietezza, insicurezza e scarsa concentrazione. Il corpo della persona Terra di solito è corto e a forma di pera, con viso tendenzialmente quadrato e glutei arrotondati. Gli alimenti più consigliati sono quelli che non intasano il sistema digestivo, governato proprio da questo elemento. Quindi ortaggi a radice, verdure a foglia verde, legumi e pesce. Da evitare carboidrati raffinati, latticini, bevande ghiacciate, alimenti troppo elaborati. Metallo La persona caratterizzata dall’elemento Metallo è generalmente organizzata, determinata e affidabile. D’altra parte tende a soffrire di malinconia, noia, apatia. Il suo corpo è caratterizzato da spalle larghe e squadrate, tratti del viso ben definiti, labbra sottili. Gli alimenti consigliati sono quelli che favoriscono la circolazione dell’energia, per esempio cibi acidi come crauti e acqua con limone. Ma anche cibi ricchi di minerali come le verdure. Da evitare invece latticini, carne rossa e cibi amari. Acqua La persona dell’elemento Acqua ha uno spirito artistico, è creativa, divertente, compassionevole e attratta dalle tematiche spirituali. D’altra parte però tende a essere paurosa, debole e incline al panico. Il suo corpo tende a essere largo e tondo. Gli alimenti consigliati sono quelli che contengono acqua pura mentre quelli da ridurre sono zuccheri, alcol, bevande con caffeina, cibi congelati e crudi. Ottimi invece per questo tipo i cibi blu, viola, neri, le alghe e i frutti di mare. Legno Qui ci troviamo di fronte a una personalità da leader, intelligente, decisa, sicura di se stessa e incline alle grandi responsabilità, che la stimolano anziché metterle paura. D’altro canto la persona con prevalenza dell’elemento legno tende a essere un po’ aggressiva e gelosa. Questo tipo tende a essere snello, ha il viso tendenzialmente allungato, così come corpo e dita. Gli alimenti migliori sono quelli acidi e verdi come bietole, cavoli, spinaci. Da evitare invece alcol, cibi troppo lavorati, cibi troppo grassi e gran parte dei latticini. FONTE: Power of the five elements/Chinese Medicine: The Law of Five Elements Leggi anche: Medicina tradizionale cinese: l’orologio degli organi

