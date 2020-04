I medici dell’ospedale di Liverpool cantano ‘You’ll Never Walk Alone’ per i malati del reparto Covid-19

Anche a Liverpool tanti medici e infermieri sono impegnati nei reparti Covid-19. A loro, ma anche a tutti i malati, alcuni colleghi hanno voluto dedicare ‘You’ll Never Walk Alone’, “Non camminerai mai da solo”, il famoso inno del Liverpool intonato direttamente nelle corsie dell’ospedale.

Un video molto emozionante è quello che riprende il personale sanitario di un ospedale del NHS di Liverpool. Un po’ come avviene in una competizione sportiva ci sono due squadre: una è al di là del vetro, nel reparto Covid-19 dove ci si prende cura dei tanti malati; l’altra è fatta dai colleghi che invece si occupano delle più normali esigenze della struttura, dei reparti di altro tipo e del soccorso sulle ambulanze.

Un gruppo di questi medici e infermieri ha deciso di dedicare a chi è in prima linea contro il Covid-19 e a tutti i malati il bellissimo inno del Liverpool ‘You’ll Never Walk Alone’ per fargli sentire la loro vicinanza e il loro apprezzamento, anche se a distanza.

Non camminerai mai da solo, recita il canto che ha un testo davvero bello e significativo, e che in questo momento sembra fatto apposta per incoraggiare gli animi:

Quando cammini attraverso una tempesta

Mantieni la testa alta

E non avere paura del buio

Alla fine della tempesta

C’è un cielo dorato

E il dolce canto argentato di un’allodola

Continua a camminare attraverso il vento

Continua a camminare attraverso la pioggia

Anche se i tuoi sogni verranno scossi e spazzati via

Continua a camminare con la speranza nel cuore

E non camminerai mai da solo

Alla fine del ritornello intonato dai colleghi, parte un lungo applauso per chi sta lavorando con i contagiati da coronavirus.

Il video che riprende questo bel momento di solidarietà e vicinanza fra persone impegnate in un obiettivo comune, oltre che di speranza e voglia di uscire da questa difficile situazione, vi farà probabilmente scendere una lacrimuccia.

E ad emozionarsi dopo aver visto queste immagini è stato anche l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp.

Fonte: The Guardian /Youtube

