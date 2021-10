Maxi richiamo farmaci per la pressione alta: contengono impurezze superiori ai limiti, tutti i lotti

Sono davvero molti i lotti di farmaci a base del principio attivo Irbesartan (antipertensivo) richiamati in via precauzionale da Sanofi a causa di impurezze oltre i limiti consentiti. Si tratta nello specifico dei farmaci Aprovel, Coaprovel, Karvea e Karvezide. I lotti richiamati sono i seguenti: 033264045/E APROVEL 150MG FT040 mar-23

033264045/E APROVEL 150MG FT049 mar-23

033264045/E APROVEL 150MG ET049 mag-22

033264045/E APROVEL 150MG ET050 mag-22

033264045/E APROVEL 150MG FT077 giu- 23

033264045/E APROVEL 150MG FT084 giu- 23

033264072/E APROVEL 300 MG FT090 giu-23

033264072/E APROVEL 300 MG FT091 giu-23

033264072/E APROVEL 300 MG FT092 giu-23

034191015/E COAPROVEL 150/12,5MG FT020 feb-23

034191080/E CO APROVEL 300/25 MG FT027 gen-23

033263043/E KARVEA 150 MG FT055 mar-23

033263043/E KARVEA 150 MG FT056 mar-23

033263043/E KARVEA 150 MG FT083 giu-23

033263043/E KARVEA 150 MG ET040 nov-22

033263043/E KARVEA 150 MG ET065 mag -22

033263070/E KARVEA 300 MG FT024 gen-23

033263070/E KARVEA 300 MG FT025 gen-23

033263070/E KARVEA 300 MG FT087 giu-23

033263070/E KARVEA 300 MG FT025A gen-23

034190013/E KARVEZIDE 150/12,5MG FT037A feb-23

034190088/E KARVEZIDE 300/25 MG FT026 gen-23

034190088/E KARVEZIDE 300/25 MG ET054 mag-22 All’interno di questi prodotti vi sono azido-impurezze superiori ai limiti consentiti e per questo non vanno assolutamente assunti ma riportati in farmacia per avere un rimborso o una sostituzione. Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube Fonte: Sportello dei diritti Leggi anche: L’Aifa ritira noto farmaco contro l’ipertensione: controlla i lotti che presentano impurezze

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo