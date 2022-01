Perché il materasso giusto è fondamentale per dormire bene (e migliorare la tua salute)

Nel mondo frenetico di oggi, dormire bene è diventata una sorta di indulgenza. È caduto in basso nella nostra lista di priorità dietro a lavoro, faccende, socialità e intrattenimento. Ma il corretto sonno non dovrebbe essere un lusso.

Viviamo un’epoca dove il lavoro e tempo libero si confondono, lo smart working ha trasformato molte delle nostre case in uffici, e proprio per questo è ancora più importante pensare a staccare la spina e riposarsi bene.

Dormire è una componente vitale per il nostro benessere psicofisico: rigenerare il nostro organismo, scaricare lo stress e garantirci un recupero energetico ottimale. Il bisogno di sonno del corpo è un campo di ricerca relativamente nuovo e sono molti gli studi.

Gli scienziati stanno esaminando cosa succede al corpo durante il sonno e perché il processo stesso è così essenziale. Sappiamo che il sonno è necessario per mantenere le funzioni corporee critiche, migliorare la riduzione delle calorie, ripristinare l’energia, riparare il tessuto muscolare, ridurre il rischio di malattie cardiache, permettere al cervello di elaborare nuove informazioni.

Sappiamo anche cosa succede quando il corpo non dorme abbastanza. La privazione del sonno può causare una serie di problemi mentali e fisici, inclusa la compromissione della capacità di pensare chiaramente, mettere a fuoco, reagire e controllare le emozioni.

La scelta del materasso è fondamentale

Per migliorare la qualità e la durata del sonno la scelta dei materassi che utilizziamo è fondamentale. Il materasso perfetto deve sostenere il nostro corpo in un momento in cui la muscolatura è rilassata e soprattutto deve permetterci di acclimatarci per facilitare l’addormentamento in ogni stagione. È inoltre molto importante che la colonna vertebrale mantenga la sua naturale curvatura alleviando dolori e tensioni muscolari, oltre ad avere il corretto grado di traspirazione dei materiali.

I materassi Chiaridiluna

I materassi Chiardiluna sono 100% Made in Italy e combinano traspirazione, comfort ed ergonomia.

Tecnologicamente avanzati e altamente traspiranti, questi prodotti ricreano il microclima notturno ideale per favorire il corretto grado di climatizzazione.

Questi materassi sono completamente anallergici grazie all’utilizzo di tessuti a base naturale, in grado di aumentare la traspirazione al contatto con la pelle, ideale sia in estate che inverno. Non attraggono la polvere e nemmeno gli acari, contrariamente ai tessuti prettamente sintetici come il poliestere o elastan, dove la traspirazione è nettamente inferiore ed è più facile attirare la polvere ed acari grazie all’elettricità statica da sfregamento.

Nei vari modelli di materassi Chiardiluna vengono utilizzate fibre naturali come lino e cotone, il Tencel® , una fibra derivata dalla polpa del legno, che possiede 3 livelli di interscambio calore/umidità è quindi capace di catturare l’umidità corporea ed allontanarla; il Seacell® invece è sempre una fibra sostenibile, ma a base di cellulosa estratta dalle alghe, molto traspirante e morbida è anti radicali liberi, assorbe molto bene l’umidità ed è l’ideale per persone allergiche alla polvere, agli acari o che soffrono di irritazioni cutanee.

I prodotti chiardiluna sono frutto della ricerca ed esperienza nel settore, oltre alla capacità di coniugare la tradizione artigianale, l’attenzione al benessere e l’ambiente ed il know-how tecnologico, con il sistema “Just in Time” che permette di produrre soltanto ciò che è necessario, nella quantità richiesta e quando previsto.

I sistemi letto Chiardiluna si suddividono in linee di prodotti distinte, pensate per risolvere esigenze specifiche.

La serie Ergonomic

La serie Ergonomic è pensata per rispondere a esigenze di riposo diverse. Le schiume Memory ad alta densità e altissima traspirazione alleviano dolori muscolari e alla schiena, regalando un comfort unico, mentre i tessuti a base naturale di Tencel® o Seacell® alleviano le allergie, anche da contatto.

In questa collezione troviamo il materasso MED, pensato per coloro che hanno una pelle particolarmente sensibile o soffrono di allergie alla polvere. Il tessuto di rivestimento è sfoderabile e lavabile in acqua ed è composto da filati sostenibili a base di alghe marine, completamente anallergici, traspiranti e molto delicati al tatto, in grado di assorbire l’umidità e prevenire irritazioni cutanee, fornisce un ottimo supporto alla schiena, con un alto grado di comfort.

La serie Classic

La serie Classic rappresenta l’evoluzione dei materassi classici a molle, caratterizzati da imbottiti e tessuti naturali. Tra i suoi prodotti troviamo Geo, un materasso senza memory definito dall’alto indice di naturalezza delle sue componenti, ispirato allo stile scandinavo da cui riprende i colori ed il feeling che lo contraddistingue, la fodera è in tessuto rustico a base naturale di cotone e lino, la struttura con molle insacchettate ed imbottiti naturali di lana e cotone.

