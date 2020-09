Un massaggio profondo e intenso a casa? Ecco la nostra esperienza con il famoso Pranamat ECO

Sensazione immediata di sollievo e riduzione delle tensioni muscolari: i risultati ottenuti grazie al set da massaggi Pranamat ECO sono davvero sorprendenti. Incuriositi da questo prodotto dal design unico ed ecosostenibile, abbiamo deciso di provarlo e raccontarvi le nostre impressioni.

Cosa c’è di meglio di un bel massaggio alla schiena e al tratto cervicale per iniziare e concludere la giornata senza tensioni? Purtroppo non ci si può affidare giornalmente alle abili mani di fisioterapista o di un osteopata per alleviare i dolori, ma grazie a Pranamat ECO è possibile concedersi un massaggio professionale rimanendo a casa propria.

Pranamat ECO è un innovativo set per massaggi che usa l’antica tecnica dell’agopressione cutanea.

Così, in pochi minuti si ottengono innumerevoli benefici per dolori di natura muscolare e articolare che spesso non ci permettono di vivere al meglio la nostra giornata o di riposare bene.

Il set Pranamat ECO è stato realizzato con materiali innovativi ecologici e completamente anallergici e consta di due parti: un tappetino e un cuscino.

La struttura, sia del tappetino che del cuscino, è stata realizzata in lino; sulla struttura sono stati posti centinaia di fiori di loto realizzati in plastica HIPS i cui petali sono formati da molteplici punte le quali hanno l’effetto di creare la specifica pressione terapeutica. L’imbottitura del tappetino, solida e confortevole, è realizzata in fibra di cocco avvolta in un sacchetto di cotone, invece per l’imbottitura del cuscino, per renderlo adattabile alla conformazione di ogni singola persona, è stata utilizzata la pula del grano saraceno.

Al tatto i fiori di loto, che sono stati brevettati e sviluppati con fisioterapisti, sono molto rigidi e appuntiti, ma rappresentano l’elemento centrale del nostro tappetino. Ogni singola punta presa singolarmente potrebbe pungere e far male, ma trattandosi di centinaia di punte tutte insieme si viene a creare una struttura altamente stimolante, che a seconda della pressione esercitata andrà a premere all’unisono ampie zone del corpo, creando l’effetto vascolarizzante e antidolorifico.

Come usare il set Pranamat ECO

Si consiglia di utilizzare Pranamat ECO sdraiandosi sopra il materassino e il cuscino per alleviare il mal di schiena, la tensione e il disagio muscolare. Usare il set è estremamente semplice, ed è quello che abbiamo fatto noi, l’abbiamo posizionato sul divano, come indicato dal manuale di istruzioni, che suggerisce di cominciare a posizionarlo su una superficie morbida.

Ci siamo sdraiati sul tappetino indossando una maglietta e dei pantaloncini: consigliano di sdraiarsi sul Pranamat ECO direttamente senza alcun indumento, preferibilmente a contatto con la pelle, ma per cominciare, fino a quando non ci si abitua, è meglio usare un abbigliamento leggero.

Ci siamo sdraiati lentamente e con attenzione sulla schiena, gradualmente, appoggiando le braccia ai lati del tappeto.

Piano piano e respirando profondamente ci siamo rilassati!

La prima sessione è durata dai 3 ai 5 minuti (a sopportazione). I primi minuti sono intensi, dopo le prime sessioni si può arrivare ad usarlo 10/15 minuti.

La pelle della schiena, come è ovvio, è diventata rossa, e si è diffusa una sensazione di prurito, dovuto dalla profonda vascolarizzazione. I segni ed il rossore comunque scompaiono dopo 15-30 minuti. Se vogliamo idratare in profondità’ la nostra pelle, visto che i pori della pelle sono aperti possiamo spalmare una crema idratante che si assorbirà molto rapidamente.

I muscoli si rilassano il massaggio risulta molto efficace per il mal di schiena ed il mal di testa. Il sangue trasporta l’ossigeno alle cellule, quindi l’ossigenazione migliora e questo massaggio funziona alla grande per aumentare il tono della pelle.

Il set Pranamat ECO può essere utilizzato anche in altre posizioni, ad esempio da seduti o a pancia sotto. Qui potete trovare le altre posizioni consigliate.

Tutti i benefici e le controindicazioni per la salute del massaggio Pranamat ECO

Come anticipato, i benefici apportati a livello fisico da Pranamat ECO sono davvero numerosi. La pressione esercitata dalle punte aumenta in maniera significativa l’intensità del microcircolo sanguigno in tutto il corpo e stimola i processi metabolici locali. Inoltre, nei tessuti della zona in cui viene applicato riduce la tensione dei muscoli e delle articolazioni.

A livello doloroso gioca un ruolo importante il sistema nervoso che, stimolato dalla forte pressione, disattiva gli stimoli dolorosi precedenti e rilascia antidolorifici naturali come le endorfine. Nel tempo questo va a migliorare stati di dolore anche cronico poiché si desensibilizzano zone del corpo ormai sempre attivate.

A questo proposito, il set Pranamat ECO è particolarmente utile per alleviare il mal di schiena, i dolori lombari e cervicali per migliorare la qualità del sonno.

Il materassino e il cuscino possono essere utilizzati anche sotto i piedi o mentre si è al computer da seduti. Vi accorgerete che, una volta provata la sensazione di relax e di sollievo, il kit massaggio diventerà un elemento imprescindibile della vostra routine giornaliera.

Se siete sportivi e vi allenate con frequenza, il Pranamat ECO sarà il vostro alleato per aiutarvi a recuperare più in fretta. Dopo un allenamento particolarmente intenso o addirittura prima per riscaldare e vascolarizzare i muscoli potrete usare il materassino e vi sentirete sempre forti ed elastici.

Lo stesso terapista, dopo un’attenta valutazione, potrà servirsi di Pranamat ECO consigliandolo al proprio paziente per avere un mantenimento durante il percorso terapeutico. Non tutti ovviamente possono avere benefici dal tappetino, cliccando qui sul sito Pranamat potete leggere la lista delle patologie per le quali è altamente sconsigliato

È comunque sempre bene rivolgersi al proprio medico e fisioterapista per avere la sicurezza di avere un effettivo giovamento dall’uso del materassino.

Pranamat ECO: funzionalità e rispetto dell’ambiente

Il set Pranamat ECO è funzionale ed eco friendly, fatto a mano in Europa, tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del set provengono aziende nella Comunità Europea, e sono ecologici e ipoallergenici. Ogni parte del set da massaggio (imbottiture, tessuti, elementi in plastica, etc,) sono certificati OEKO-TEX®, persino e gli elementi a forma di fiori di loto sono saldati con una tecnologia a base di calore, senza la necessità di utilizzare materiali tossici. Nello specifico, il materassino e il cuscino sono stati realizzati con plastica HIPS, anallergica e riciclabile (approvata dall’Unione Europea), lino tinto con colorante ipoallergenico, cotone naturale e fibra di cocco per l’imbottitura.

Infine, chi decide di acquistare il kit massaggio Pranamat ECO ha 30 giorni per testarne l’efficacia. Se non si è soddisfatti, è possibile restituirlo, ma e’ talmente utile e bello che non avrete nessuna intenzione di restituirlo.

Il set di massaggio Pranamat ECO ha un design molto bello. Si vede che è fatto a mano in Europa con tanta attenzione per l’ambiente. I colori sono stupendi. Con la sua borsa è anche pratico da portare in giro. Inizialmente, i fiori di loto, possono dare fastidio, ma con il tempo ci si abitua e davvero non si più fare a meno del suo massaggio intenso. Non dovrebbe mancare in nessuna casa.

Scegli il tuo colore preferito tramite il link e ordina oggi il tuo set con un’offerta speciale Pranamat ECO: il primo set massaggi certificato OEKO-TEX®, prodotto in Europa e clinicamente testato.