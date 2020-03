Sequestrano 10mila mascherine agli speculatori e le consegnano all’Ospedale Cotugno di Napoli

10.000 mascherine sono state consegnate all’Ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta del bottino di un maxi sequestro avvenuto lo scorso 27 febbraio in una parafarmacia che si trova in località Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania in provincia di Napoli.

A renderlo noto la Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Francesco Greco, che ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro della parafarmacia il cui valore è di circa 400.00 euro.

#Napoli: emergenza #COVID19. #Sequestrate 10mila mascherine vendute con un rincaro dal 300% al 6000% e chiusa la parafarmacia che le vendeva. Le mascherine sono state cedute all’ospedale #Cotugno di Napoli. pic.twitter.com/tK7irzBdo2 — Guardia di Finanza (@GDF) March 16, 2020

Il motivo del sequestro ? Il titolare vendeva le mascherine a prezzi inaccessibili, con rincari tra il 300% e 6150%. Si tratta dell’ennesimo caso di sciacallaggio durante questa emergenza legata al dilagare dei contagi da Covid-19.

A procedere al sequestro delle mascherine, di due diverse tipologie, sono stati i finanzieri di Giugliano in Campania. Poi, gli stessi agenti delle forze dell’ordine le hanno consegnate all’Ospedale Cotugno di Napoli, che si trova coinvolto in prima linea nella lotta al Coronavirus. In questi giorni i contagi in Campania sono saliti a circa 350, mentre i morti sono una decina.

Fonte: Ansa/Twitter