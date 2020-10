Proroga stato emergenza al 31 gennaio. Mascherine subito obbligatorie all’aperto

Mascherine, ormai è certo. Sarà obbligatorio indossarle in tutta Italia, a ogni ora del giorno e della notte se ci si trova fuori di casa anche in presenza dei congiunti. Pochi minuti fa la Camera ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza su quanto comunicato ieri dal ministro della salute Speranza sulle misure di contenimento del Covid19. Oltre all’obbligo della mascherina, è stato prorogato al 31 gennaio anche lo stato di emergenza.

Un altro sì incassato dalla risoluzione, dopo quello del Senato di ieri. I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. Si tratta del terzo voto relativo alla proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e alle nuove misure contenute nel Dpcm, dopo che per due volte ieri non è stato raggiunto il numero legale anche a causa dell’assenza di alcuni onorevoli in quarantena, a seguito dei due casi Covid accertati a Montecitorio.

Ma quando e dove si può togliere? E chi è esonerato dall’indossare la mascherina?

A chiarirlo sarà il nuovo DPCM che verrà reso noto nelle prossime ore. Ad annunciarlo ieri è stato anche il Ministro della salute Speranza che, nel suo discorso alle Camere, ha sottolineato che i prossimi mesi saranno difficili e che occorre alzare il livello di guardia.

“Non vanno vanificati i sacrifici fatti finora da tutta la comunità italiana – ha detto Speranza – in primis dalle donne e dagli uomini del Servizio Sanitario Nazionale, per contrastare la diffusione del Covid-19. I risultati ottenuti in questa sfida non sono acquisiti per sempre, assistiamo in queste ultime settimane ad una tendenza al rialzo dei contagi, oggi (ieri 6 ottobre 2020, NdR) abbiamo 58.900 positivi al virus a fronte dei 12.600 del 6 agosto, per questo occorre improntare ogni azione alla massima prudenza”.

Il Ministro ha annunciato che il nuovo DPCM sarà fondato sulle regole fondamentali su cui concorda tutta la comunità scientifica, in primo luogo l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro tra le persone e il divieto di assembramento, insieme al lavaggio delle mani.

Ma quali sono i casi in cui occorre necessariamente indossare la mascherina? E quando invece si può togliere?

Quando è obbligatorio indossare la mascherina

A partire da domani, renderà obbligatoria la mascherina anche all’aperto e senza fasce orarie. In particolare, essa sarà necessaria ovunque ci sia la possibilità di incontrare persone estranee al nucleo familiare convivente, quindi anche tra amici e colleghi.

La mascherina potrà essere tolta anche per fumare. Anche se in realtà nessun provvedimento nazionale lo prevede esplicitamente, fino ad oggi questa pratica è stata consentita, sia da fermi che mentre si cammina all’aperto.

Dove e quando si può togliere

La mascherina si può togliere chiaramente in casa e in presenza di familiari conviventi. Inoltre, potrà essere tolta al bar o al ristorante, per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto e delle bevande. Si può togliere anche in giardino e nel proprio orto.

Chi non ha l’obbligo di usarla

I bambini da 0 a 6 anni non avranno l’obbligo di indossare la mascherina. Inoltre, non dovrà essere indossata mentre si pratica attività motoria all’aperto, mantenendo però il distanziamento. Inoltre, non ha l’obbligo di portarla chi va in bici e chi passeggia in luoghi isolati come strade di campagna e boschi.

Fonti di riferimento: Ministero della salute,

LEGGI ANCHE: