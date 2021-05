Ritirate queste mascherine lavabili: contengono una sostanza potenzialmente cancerogena

Attenzione alle mascherine lavabili Under Armour. Contengono poliesanide, una sostanza nociva e potenzialmente cancerogena se inalata. Per questo il RAsff le ha ritirate dal mercato europeo per rischio chimico.

La notifica è arrivata dal Belgio (Numero di avviso: A12 / 00538/21) ma riguarda tutta l’Europa visto che queste mascherine lavabili possono essere acquistate online. Secondo quanto si legge nell’avviso di sicurezza europeo del Rasff esse contengono poliesanide (PHMB), una sostanza pericolosa che può provocare una reazione allergica cutanea. Ma non solo. Se inalata, provoca danni agli organi attraverso l’esposizione ripetuta ed è anche sospettata di provocare il cancro.

Il prodotto non è conforme al regolamento sui biocidi né ai requisiti della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

spiega il Rasff.

In particolare, il prodotto ritirato è la mascherina nera Sportmask (3 strati) con logo Under Armour bianco, venduta insieme a una custodia nera. Disponibile anche in grigio e in dverse taglie (S / M, M / L, L / XL e XL / XXL), come dicevamo è acquistabile via web.

Qui tutti i dettagli del prodotto ritirato:

Nome: Sportmask

Tipo / numero di modello: SKU td_90.22881

Numero di lotto: 1368010-002

Codice a barre: 1-95250-91891-2

Ritirate ma ancora in circolazione

Purtroppo, anche se l’allerta risale ad aprile, tale mascherina è ancora in circolazione, venduta da vari siti. A lanciare l’allarme è stato Altroconsumo.

Sul sito del produttore la mascherina Sportsmask black non è al momento disponibile, però non abbiamo trovato un riferimento relativo ai problemi riscontrati dalle autorità europee o indicazioni per i consumatori di non utilizzare il prodotto. Nonostante lo stop imposto dall’Unione europea, inoltre, le mascherine risultano tuttora acquistabili tramite altri canali di vendita online. Data la particolare gravità della situazione, lo scorso 23 aprile ci siamo attivati per avere qualche chiarimento da parte di Under Armour. Abbiamo contattato il produttore tramite email, chiedendo di sapere se questo problema è circoscritto al solo lotto indicato oppure se riguarda anche altri modelli. In più abbiamo chiesto di sapere quali comunicazioni sono state date ai consumatori che hanno acquistato il prodotto e se è prevista la sostituzione o il rimborso di quanto pagato. Al momento, non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

In attesa di saperne di più, facciamo attenzione quando acquistiamo mascherine lavabili via web.

Fonti di riferimento: Rasff, Altroconsumo

