Coronavirus: quali mascherine sono davvero efficaci?

Coronavirus, ormai è psicosi. Nonostante le continue rassicurazioni da parte del Ministero della Salute, del Cnr e dei responsabili dei principali ospedali d’Italia, l’aumento dei casi positivi degli ultimi giorni ha scatenato una vera e propria corsa ai viveri, soprattutto nelle regioni maggiormente colpite (Lombardia, Veneto) ma anche nel resto d’Italia. Ed è corsa anche all’ultima mascherina.

Nelle farmacie non se ne trovano quasi più. Le mascherine sono praticamente una rarità e Carnevale non c’entra niente.

Tra gli effetti del coronavirus vi è anche questo: usare la mascherina sperando di mettersi al riparo dal contagio. Dal canto suo, l’Oms ha già fatto sapere da tempo che la maggior parte di quelle in vendita sono praticamente inutili, adatte forse a un travestimento di carnevale.

Le uniche che potrebbero mettere al riparo dal Coronavirus infatti devono appartenere a una categoria ben precisa e devono riuscire a coprire naso, bocca e mento.

A spiegarlo sono gli stessi produttori, attraverso le parole di Claudio Galbiati, presidente di Assosistema Safety, seondo cui le macherine filtranti efficaci devono avere marcatura CE. Inoltre, stando a quanto precisato dall’Oms, esse devono essere conformi alla norma EN 149. In altre parole alla valida marcatura CE deve seguire il numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione. Esse inoltre devono avere un filtro e coprire dal naso al mento.

“Spesso, specialmente nei grandi centri commerciali, si trovano mascherine non classificabili come dispositivi di protezione individuale e perciò non efficaci contro il coronavirus. Attenzione, quindi, a scegliere prodotti conformi ed efficaci con informazioni verificate e coerenti” prosegue Galbiati.