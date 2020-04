Stop alle valigie, Roncato converte la produzione per realizzare mascherine lavabili e riutilizzabili ‘per sempre’

Sono lavabili e riutilizzabili, sono le mascherine trasparenti ed “eterne” di Roncato, realizzate in collaborazione con Idea Plast e Meca2, nate da un’idea di Sandro Galdiolo, titolare di Idea Plast.

In una nota riportata dall’Ansa gli imprenditori hanno spiegato:

“Siamo tre aziende che hanno sempre lavorato insieme per realizzare valigie e articoli da viaggio, nella nostra sede di Campodarsego, in provincia di Padova. Oggi non possiamo chiudere gli occhi di fronte a quello che stiamo vivendo e come imprenditori ci sentiamo in dovere di agire al più presto per il bene della nostra Italia. Avendo la nostra sede produttiva in Italia abbiamo pensato di convertire i nostri impianti e macchinari per la realizzazione di ciò di cui oggi c’è maggiore necessità.”

Le nuove mascherine si chiamano Botect, sono nate partendo dalla tecnologia per la valigeria riconvertita per l’emergenza in corso, proteggono naso e bocca, sono dotate di 25 filtri intercambiabili ed elastici regolabili. Efficaci, si legge sul sito di Roncato, contro vento, polveri, gocce, particelle, muco e saliva. Ma soprattutto lavabili e riutilizzabili finché non si danneggiano.

Realizzate in PVC morbido ed ergonomico, si adattano perfettamente al viso e grazie ad appositi filtri sostituibili, distanziati dalla bocca, migliorano la respirabilità. Per riutilizzarle basta igienizzarle passandole con un panno umido accompagnato da detergente e/o disinfettante, sostituendo il filtro circa ogni 8 ore di utilizzo.

L’azienda le consiglia per ambienti domestici e pubblici, fatta eccezione per gli ambienti in cui sia necessaria, invece, l’adozione di mascherine DPI o DM. Sono state infatti concepite in vista delle nuove abitudini che caratterizzeranno le nostre vite anche nel dopo, quando la mascherina molto probabilmente diventerà un oggetto di utilizzo quotidiano, ma non hanno ancora le certificazioni DPI o da dispositivo medico.

Il costo è di meno di 30 euro per due mascherine dotate di 25 filtri ciascuna. Una bella idea che sicuramente può aiutare in questo difficile momento venendo incontro alla carenza di dispositivi di protezione adeguati.

FONTE: Roncato/Ansa

