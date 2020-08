Mascherine che non proteggono dal coronavirus. Ecco l’elenco stilato dal ministero della Salute spagnolo

Il Ministero della Salute spagnolo ha diramato una lista di prodotti sanitari, in particolare mascherine ma anche guanti e camici da medico, che non rispettano le normative e che quindi mancano di garanzie di sicurezza, efficacia e qualità. Di conseguenza non vanno acquistati e utilizzati. L’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), che dipende dal ministero della Sanità, ha aggiornato l’elenco già presente da giugno, dopo aver rilevato sul mercato diversi lotti di mascherine che, per la maggior parte, hanno certificati di marcatura CE falsi oppure che non rispettano i requisiti di qualità ed efficacia o ancora che presentano difetti di etichettatura. Tra questi, le mascherine chirurgiche monouso a 3 strati e i guanti in lattice prodotti dalla società svizzera Medical Industrial Company Worldwide AG che hanno un falso certificato e che si aggiungono alle decine di lotti già segnalati in precedenza. In un comunicato, l’agenzia avverte che i lotti richiamati: “non sono conformi alla normativa vigente e possono rappresentare un rischio per la salute pubblica“. È stata richiesta dunque la collaborazione delle aziende per fermare la vendita dei prodotti e i clienti che li hanno acquistati sono invitati a restituirli e a non utilizzarli. L’elenco delle mascherine non conformi alla normativa Questi i prodotti richiamati: Mascherine dell’azienda farmaceutica francese UCN

Mascherine della polacca HOS-MED.

Mascherine chirurgiche cinesi di un produttore illeggibile distribuite dal rappresentante tedesco Shanghai International Holding Corporation.

Mascherine monouso mediche di un’azienda cinese illeggibile

Mascherine chirurgica a tre strati dell’azienda ungherese MEDICOMP Kft

Mascherine chirurgiche per il viso dell’azienda americana Daara Pharma Supplies

Mascherine chirurgiche dell’azienda cinese Anhui MedPurest

Mascherine del russo NEFTEPROM-AJ PHIWES

Mascherine dell’azienda cinese Shanghai Drawell Scientific Instrument Co.

Mascherine dell’azienda thailandese THANYATORN SAFETY

Mascherine usa e getta dell’azienda cinese Yiwu Medco Health Care

Mascherina chirurgica monouso dell’azienda cinese Guangzhou Renault Biotechnology

Mascherine protettiva monouso SHCHEMICAL dell’azienda cinese Wenzhou WiBao Electrical Co.

Mascherina chirurgica sterile monouso dell’azienda turca Yildiz Plastik Sanayi

Mascherine a tre strati dell’azienda siriana Shiffa Plaster.

Mascherine chirurgica monouso NM Med 50 unità tre strati dell’azienda turca Metince Tekstil

Mascherine per bambini dell’azienda cinese Jiangsu Tianzhang

Mascherine usa e getta dell’azienda turca Atos Saglik

Quattro lotti di mascherine chirurgiche con informazioni illeggibili in quanto al loro produttore e e rappresentante

Mascherine dell’azienda polacca Baltimer

Mascherina chirurgica monouso (sterile) dell’azienda cinese Luohe Shunkang Medical Supplies

Mascherina chirurgica dell’azienda cinese Tianchang Dongan Protective Equipment Co.

Mascherine dalla Cina Lyncmed Medical Technology

Mascherine dell’azienda cinese Wugang xiezhong Medical Equipment Co.

Mascherine mediche di Wugang Xiezhong Medical Equipment

Mascherine dell’azienda sudafricana PAGE GLOBAL PTY

Mascherine monouso a tre strati e maschere chirurgiche dell’azienda camerunese EVERGREEN

Mascherine usa e getta dell’azienda Hebei Jingde, il cui rappresentante autorizzato è CMC Medical Devices & Drugs con sede a Malaga

Mascherine medica dell’azienda cinese Jiangsu Cherish Medical Technology

Mascherina medica e chirurgica dell’azienda cinese Anqing Jianxin Medical Material Fonte: Aemps / El mundo Leggi anche: Mascherine contraffatte: sequestrati milioni di pezzi in tutta Italia. Attenzione: sono pericolose!

