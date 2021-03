“Mascherine FFP2 sono conformi alle norme CE”: l’ente certificatore respinge le accuse

“Le mascherine FFP2 erano conformi”, così l’ente di certificazione turco che era stato accusato nei giorni scorsi di aver approvato mascherine FFP2 non in regola dice la sua e respinge ogni colpa.

A seguito delle notizie relative a presunte irregolarità nella certificazione delle mascherine FFP2 con il marchio CE 2163, infatti, la Universal Certification, l’ente di certificazione con sede in Turchia, conferma in una nota stampa che l’intero processo di certificazione “è gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell’ambito della Ue”.

Le mascherine FFP2 certificate 2163 sarebbero quindi a norma.

“Come tutti gli enti certificatori – dicono dall’azienda – Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato”.

Inoltre, non sarebbe vero che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi.

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie, la responsabilità spetta al produttore, come stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue.

Di fatto, in Europa vige una procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul mercato un prodotto non conforme e in questo caso “al contrario, le notizie riportate nei giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da un’azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”.

“Tale procedura – continua l’azienda – non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l’Unione europea in un momento di grande necessità. Nello specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un’esperienza di lunga data. La maggioranza degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori ISO 17025”.