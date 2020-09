In classe bandite le mascherine di stoffa, si potranno usare solo quelle chirurgiche usa e getta

Ritorno in classe, mascherine sì o no? Sì, ma purché chirurgiche. Se fino a pochi giorni fa sembrava che gli alunni in aula potessero non indossarle (con distanze di sicurezza assicurate), ora il Comitato tecnico esprime un ulteriore dettaglio: dovranno essere indossate nelle scuole elementari solo in caso di spostamenti, mentre nelle medie e superiori resta l’obbligatorietà anche al banco (salvo ulteriori modifiche). E non solo: vengono bandite le mascherine di stoffa.

Le cosiddette “mascherine di comunità”, cioè, non potranno essere utilizzate all’interno delle strutture scolastiche, ma saranno consentite solo quelle chirurgiche usa e getta, con buona pace per l’ambiente.

Quel che pare certo è quindi che gli alunni e gli insegnanti dovranno usare una mascherina chirurgica. Per questo Il commissario speciale per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, come rende noto la Repubblica, annuncia di voler fornire 11 milioni di dispositivi di protezione agli istituti italiani con misure e taglie differenti a seconda dell’età. Gli istituti dovranno poi riorganizzare la distribuzione mattutina per evitare assembramenti.

Che differenza c’è tra le mascherine di stoffa e quelle chirurgiche?

Le mascherine chirurgiche sono quelle per uso medico, da utilizzare in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione

Le “mascherine di comunità” riducono sì la circolazione del virus e, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, non sono soggette a particolari certificazioni, ma non possono essere considerate dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus.

Se insomma, fate in casa una mascherina, ricordatevi queste condizioni:

quella in stoffa va realizzata con un tessuto che è possibile lavare a 90 gradi

quella in carta forno gettata una volta usata

non protegge dalla trasmissione del virus

può essere utile per non toccarsi la bocca

può essere utile per non disperdere la stragrande maggioranza delle goccioline più macroscopiche (ma non basta)

La maggior parte delle mascherine, così come i guanti, monouso sono prodotti con materie plastiche e, una volta utilizzati, vanno ad aggiungersi ai già molti rifiuti in plastica che produciamo ogni giorno. E ormai da mesi troppo spesso vengono abbandonati nell’ambiente.

Speriamo a questo punto che a scuola i nostri bimbi imparino una cosa in più: smaltirle correttamente!

Fonte: la Repubblica

