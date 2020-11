Gli scienziati inventano una mascherina in grado di uccidere il coronavirus per oltre il 90%

Una mascherina in grado di eliminare il coronavirus oltre la soglia del 90%. È l’ultima novità in fatto di dispositivi utili a contrastare il Covid-19 e che arriva direttamente dall’Inghilterra, con l’invenzione del professor Gareth Cave, scienziato specializzato in nanotecnologie alla Nottingham Trent University. Le nuove mascherine saranno inizialmente disponibili in commercio da dicembre. Cave ha messo a punto un nuovo dispositivo dotato di un rivestimento che comprende uno strato esterno idrorepellente capace di ostacolare l’inalazione delle goccioline che trasportano il virus. A differenza di quelle classiche chirurgiche a tre strati, questa mascherina ha cinque strati e un rivestimento in rame che rilascia ioni, in grado di “uccidere” il virus al contatto. In pratica, il rame ha ioni che vengono emessi una volta a contatto con un virus: un meccanismo che crea quindi un’interazione con il materiale genetico del virus facendolo morire e impedendogli di riprodursi. Uno studio ci dice qual è il miglior materiale per realizzare mascherine in tessuto (e non è quello che ti aspetti) Poiché sono sferiche, le nanoparticelle hanno un’ampia superficie che rende l’approccio più efficace nell’uccidere il virus. Lo strato interno antivirale garantisce una protezione aggiuntiva sia per chi lo indossa che per chi si trova nelle vicinanze. I test hanno dimostrato che le maschere, che sono di tipo IIR – il che significa che offrono il massimo livello di protezione e hanno un’efficienza di filtrazione del 99,98% – sono altamente efficaci nell’uccidere oltre il 90% il virus dell’influenza e il coronavirus in sette ore, e sono state certificato secondo gli standard ISO 18184. Commercializzate dalla società spin-out della NTU Pharm2Farm nella BioCity di Nottingham, le maschere dovrebbero entrare in produzione a Nottingham alla fine di questo mese e saranno inizialmente disponibili in commercio da dicembre per le strutture sanitarie, aziende di trasporto e di ristorazione. Fonte: NTU Leggi anche: Arrivano le mascherine di canapa: riutilizzabili, lavabili e senza l’uso di sostanze chimiche

