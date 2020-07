Dal Politecnico di Milano arriva la mascherina intelligente che ti dice che aria respiri

È capace di fornire, tramite app, un quadro molto dettagliato della qualità dell’aria che respiriamo: è la mascherina smart protettiva FFP3 anti-smog e anti virus che dialoga con lo smartphone messa a punto dal Politecnico di Milano.

Si chiama Narvalo ed è utile non solo contro il nuovo coronavirus, ma anche contro smog e batteri: realizzata in tessuto 3D traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, infatti, questa nuova mascherina 100% Made in Italy promette di filtrare il 99,9% degli agenti inquinanti, oltre a virus, polveri e odori, grazie allo strato in carbone attivo.

Tutto ciò è possibile tramite app, disponibile per iOS e Android, che, grazie al GPS dello smartphone, è in grado di restituire un quadro molto chiaro sulla qualità dell’aria respirata durante il proprio tragitto.

Frutto della creatività di una startup spin-off del Politecnico di Milano, il dispositivo – studiato anche per chi vuole muoversi in bici o in scooter – è in grado di monitorare la qualità dell’aria circostante e filtrare, quindi, quasi il 100% degli agenti inquinanti.

La sua particolarità è una valvola di espirazione che agevola il deflusso d’aria ed evita così accumuli eccessivi di calore e umidità all’interno. In più, nella confezione della Narvalo Urban Mask è presente un tappo “anti-Covid” che, una volta applicato, blocca la fuoriuscita di goccioline anche durante l’espirazione.

Sarà disponibile in 6 colori e può già essere prenotata sul sito. Per la fine dell’anno è inoltre previsto il rilascio della versione “Active” della maschera, con tanto di valvola elettronica dotata con ventola di estrazione intelligente e sensoristica a bordo..

QUI potete preordinarla.

Fonte: Narvalo Design

