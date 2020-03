Le maschere da sub trasformate in respiratori funzionano e ne sono già state distribuite 500 negli ospedali

Vi ricordate la geniale idea di trasformare le maschere da sub di Decathlon in respiratori grazie alla stampa 3D? Ebbene non solo funzionano davvero, ma ne sono state già distribuite 500 negli ospedali di Brescia e del Nord Italia grazie a tutti quelli che hanno contribuito stampando e inviando le valvole in 3D necessarie per la trasformazione.

A causa dell’emergenza coronavirus, le maschere C-PAP, usate tradizionalmente per la terapia ventilatoria, sono ormai diventate irreperibili. Fortunatamente l’ingegnere Cristian Fracassi (presidente della startup bresciana Isinnova) e il suo team, hanno avuto una brillante idea: creare maschere respiratorie a partire da maschere da sub.

Ora, quello che inizialmente era solo un prototipo, si è trasformato in una grande possibilità per tutti i malati. Dopo aver verificato che effettivamente funzionassero, messo a disposizione le impostazioni di stampa per produrre le valvole da applicare alle mascherine da sub e fatto appello a tutti i possessori di stampanti 3D, questi speciali respiratori sono effettivamente stati realizzati e in gran numero. La risposta dei “makers” di tutta Italia, coordinati dalle rispettive Fablab territoriali, è stata incredibile! In pochissimi giorni è stato raggiunto il numero necessario, assemblate e distrubite negli ospedali. Una cosa davvero senza precedenti, che sta facendo parlare tutto il mondo.

Che colore ha la felicità?Grazie mille a tutti i makers che hanno donato il loro tempo, i loro filamenti, le loro… Pubblicato da Isinnova su Mercoledì 25 marzo 2020

Le maschere da sub modificate e testate in ospedale questa mattina, sono perfettamente funzionanti!

Ad annunciare lo splendido risultato ottenuto è FabLab Brescia che ha coordinato una vera e propria community maker che, unita e compatta nel raggiungere l’obiettivo, oggi festeggia. L’associazione dichiara infatti con orgoglio il raggiungimento del traguardo dei 500 kit di valvole (in realtà superato abbondantemente)! Un successo raggiunto, come si sottolinea, “grazie all’unione di centinaia di volontari da tutta Italia“.

𝗘𝗔𝗦𝗬 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝟭𝟵 👏 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗮! ☺FabLab Brescia dichiara con orgoglio il raggiungimento del traguardo dei 𝟱𝟬𝟬 𝗸𝗶𝘁… Pubblicato da FabLab Brescia su Lunedì 23 marzo 2020

Tante persone si sono unite in questo nobile progetto e hanno aiutato, non solo con la stampa 3D ma anche donando la propria maschera da sub, ovviamente del modello Decathlon necessario alla produzione di questi originali respiratori.

📣 PRIMA CHIAMATA ALLA STAMPA!In sinergia con il dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina stiamo… Pubblicato da FabLab Messina su Mercoledì 25 marzo 2020

A TUTTI I MAKERS DI BRESCIACi é arrivata comunicazione che la protezione civile di Brescia si sta adoperando per… Pubblicato da Isinnova su Domenica 22 marzo 2020

Ora queste maschere sono arrivate a 500 pazienti ricoverati per COVID-19, è la Protezione civile a smistarle a seconda delle richieste degli ospedali.

Anche Decathlon Italia, che ha collaborato con gli ingegneri rendendo immediatamente disponibile il disegno CAD della maschera, è intervenuta ritenendo importante fare una precisazione sui social:

“Ci teniamo a ribadire, in qualità di ideatori e produttori oltre che distributori, che questa maschera è stata concepita per lo snorkeling e quindi raccomandiamo di non modificarla autonomamente, perché i flussi d’aria potrebbero essere alterati”.

Negli ultimi giorni sono sempre più presenti online notizie che riguardano la possibilità di riconversione della nostra… Pubblicato da Decathlon Italia su Mercoledì 25 marzo 2020

Un bellissimo esempio di come conoscenza, ingegno, generosità e collaborazione da parte di tutti, possano portare a risultati straordinari!

