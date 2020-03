maniintrincea, l’iniziativa degli infermieri di Genova per lanciare messaggi di speranza

A Genova, presso l’ospedale Galliera, gli infermieri hanno lanciato una sorta di gioco, partito spontaneamente. Durante i rari attimi di tregua e di pausa, in piena emergenza coronavirus, hanno iniziato a stampare l’immagine delle loro mani poggiandole sulla fotocopiatrice. Sui fogli hanno poi scritto i loro nomi insieme a messaggi di speranza.

Le loro mani toccano i pazienti per somministrare cure ma anche carezze e conforto. Oggi quelle dei medici e degli infermieri sono le mani più preziose, quelle che dispensano vita. Così a Genova, gli operatori sanitari hanno lanciato una nuova iniziativa, del tutto spontanea.

Il primo a farlo è stato Luigi Vallone, un infermiere di sala operatoria che insieme a una trentina di colleghi, è stato spostato dal proprio reparto a quello di rianimazione, dove sono aumentati i ricoveri a causa del coronavirus. A Vallone e agli altri infermieri è stato chiesto di aiutare, di dare una mano a chi stava e sta rischiando la vita.

Le mani degli infermieri al tempo del Covid19Dalla sala operatoria- rianimo Galliera GenovaSpero di vedere foto dai colleghi di tutta Italia!#maniintrincea Pubblicato da Luigi Vallone su Lunedì 23 marzo 2020

E quelle mani sono state fotocopiate, stampate e affisse nella bacheca dell’ospedale insieme a messaggi di incoraggiamento. Dal reale al virtuale è stato un attimo. L’iniziativa è finita sui social, diffondendosi fra medici e infermieri di altri ospedali .

“Speriamo di vedere tante #maniintrincea che si stringono anche in altre città”, dicono gli infermieri del Galliera.

Un modo per spronarsi a vicenda e per incoraggiare gli italiani, in un momento così difficile e incerto.

