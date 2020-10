Le mascherine possono provocare mal di gola?

Sappiamo tutti quanto sia importante indossare le mascherine per prevenire il contagio da coronavirus, tuttavia non mancano gli “effetti indesiderati”. Tanto per citarne alcuni, occhiali appannati, acne, irritazioni della pelle, addirittura ansia dovuta all’uso prolungato. E ora alla lista si aggiunge il mal di gola. A quanto pare è in aumento perché molte persone non lavano regolarmente le mascherine e di conseguenza batteri, polvere, allergeni si accumulano sulla maschera, causando talvolta mal di gola. Un’altra causa possibile è il fatto che con le mascherine, per farsi capire, bisogna parlare a voce più alta e questo può causare tensione vocale, come ha spiegato Neha Vyas a HealthEssentials: “Il mal di gola può essere causato da virus, batteri o irritanti ambientali. Potrebbero anche essere causati da tensione vocale (usando troppo la voce), aria secca o una condizione chiamata reflusso gastroesofageo o GERD “. Ecco perché il dott. Vyas consiglia di limitare il numero di volte in cui tocchiamo o rimuoviamo la mascherina, e di farlo sempre con le mani perfettamente pulite. FONTE: HealthEssentials Per approfondire: Mascherine, l’uso prolungato sta aumentando irritazioni, funghi, acne e dermatiti sul viso. Come alleviare i sintomi Le mascherine chirurgiche si possono lavare in lavatrice?

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo