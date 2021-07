Mal d’auto e mal di mare: 10 rimedi naturali per alleviare la nausea che funzionano davvero

Il mal d’auto, noto anche come chinetosi o cinetosi, e il mal di mare rappresentano fastidi abbastanza comuni in chi viaggia, sia negli adulti che nei bambini

Il mal di viaggio in generale interessa i centri dell’equilibrio, con particolare riferimento a occhio e orecchio, e gli impulsi nervosi che essi inviano al cervello. Possono comparire vertigini, nausea e vomito. Ecco alcuni rimedi naturali utili a cui fare riferimento prima e durante la partenza.

Zenzero

Lo zenzero è uno dei rimedi naturali più noti per prevenire e alleviare la nausea. Provate a bere una tisana allo zenzero prima di partire o a portare con voi dei pezzetti di zenzero o delle caramelle allo zenzero da assumere durante il viaggio. In alternativa potete versare due o tre gocce di olio essenziale di zenzero su un fazzolettino e respirarne l’aroma al momento del bisogno.

Braccialetti antinausea

In farmacia potrete acquistare dei braccialetti antinausea adatti sia per gli adulti che per i bambini per prevenire il mal d’auto e il mal di mare. I braccialetti antinausea sfruttano il principio dell’agopressione. Esercitano una pressione specifica su un punto (denominato P6) presente tra i tendini del polso e agiscono in modo da placare la nausea.

Olio essenziale di menta piperita

La farmacista esperta di oli essenziali Danièle Festy nella guida “La mia Bibbia degli oli essenziali” suggerisce di mettere una goccia di olio essenziale di menta piperita (per gli adulti) o di olio essenziale di zenzero (per i bambini) su mezza zolletta di zucchero da lasciare sciogliere in bocca quando necessario. Il rimedio è consigliato per il mal d’auto e per altri mezzi di trasporto.

Fiori di Bach

La floriterapia consiglia il fiore di Bach n. 28 Scleranthus come rimedio naturale per il mal d’auto. Viene ritenuto utile per placare le vertigini associate al viaggio sui mezzi di trasporto. Questo fiore di Bach facilita l’adattamento a nuove situazioni, regala un buon equilibrio e aiuta a muoversi con sicurezza. Viene consigliato tra i rimedi naturali da mettere in valigia prima di partire per le vacanze.

Alimentazione

La medicina naturale suggerisce a chi soffre di mal d’auto o di mal di mare di alimentarsi in modo leggero prima di partire. In particolare bisognerebbe evitare i cibi che causano fermentazioni, come formaggi, cibi grassi, cibi troppo zuccherati. Potrebbe essere utile fare colazione con del pane tostato o dei crackers, adatti da portare con voi anche durante il viaggio. Meglio eliminare le bevande gassate e scegliere piatti poco conditi.

Omeopatia

Il rimedio naturale consigliato dall’omeopatia per il mal di mare e per il mal di viaggio è il Cocculus. La dose è di 5 granuli un’ora prima di partire e poi ancora appena prima della partenza. Poi lo si può assumere ancora ogni mezz’ora o ogni ora a seconda delle nausee presenti durante il viaggio. Altri rimedi omeopatici per il mal d’auto sono Petroleum e Nux Vomica. Qui maggiori informazioni.

Tisane

Per calmare la nausea mentre siete in viaggio, se ne avete l’occasione fermatevi per una sosta e bevete una tisana calda che possa risultare benefica per lo stomaco, ad esempio una camomilla. Potreste anche pensare di portare con voi una tisana in un thermos. Cercate di evitare le bibite gassate, le bevande con ghiaccio e i bicchieri d’acqua troppo fredda. Bevete acqua a temperatura ambiente.

Succo di mela

Prima di partire non saltate la colazione. Fate una colazione leggera a cui potrete abbinare un bicchiere di succo di mela, che vi aiuterà per il suo apporto di zuccheri naturali e per l’idratazione durante il viaggio. Portate con voi un po’ di succo di mela da bere non appena sentite l’avvicinarsi dei sintomi. Meglio evitare il succo d’arancia, che può infastidire uno stomaco già disturbato.

Mentine

Se non avete a disposizione dell’olio essenziale di menta piperita adatto da aggiungere a mezza zolletta di zucchero come spiegato sopra, il professor David J. Hufford della Penn State University suggerisce di portare con voi delle mentine durante il viaggio, a cui potrete ricorrere, anche per i bambini, non appena sentirete sopraggiungere i sintomi del malore.

Zafferano

La medicina naturale, con riferimento all’Ayurveda, suggerisce lo zafferano come rimedio naturale per il mal d’auto. Potrete provare a preparare una tisana da bere prima della partenza o da portare con voi in un thermos. Basta sciogliere un pizzico di zafferano in una tazza d’acqua bollente, mescolare e dolcificare a piacere. I principi attivi dello zafferano sono antiemetici, cioè adatti in caso di vomito, e sono considerati utili in caso di mal d’auto. Qui maggiori informazioni.

