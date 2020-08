Lidl richiama tartare di carne scottona con salmonella, l’allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiesto il ritiro immediato di un lotto di tartare di bovino adulto – scottona 200 gr venduto da Lidl, a causa di un elevato rischio di contagio microbiologico. Il lotto in questione, che è il numero 507007 con scadenza 14/08/2020, potrebbe contenere la Salmonella spp. Le confezioni a rischio sono quelle da 200 gr, prodotte dalla ditta Marfisi Carni srl presso lo stabilimento di Contrada Paglieroni snc.- 60030 Treglio (CH), marchio identificativo IT 2533/S CE. Il Ministero invita i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita Lidl per il rimborso, anche senza scontrino.

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo