Arriva il test di gravidanza ecologico, senza plastica, biodegradabile e discreto che si può buttare nel WC

Non solo tutelano l’ambiente, ma anche la privacy delle donne che possono fare il test tranquillamente a casa e poi gettarlo nello scarico del water senza problemi.

I test di gravidanza venduti in farmacia sono realizzati in plastica e altri materiali non degradabili, utilizzati per pochi minuti e poi gettati via. È stato proprio questo aspetto a spingere Bethany Edwards e Anna Couturier a riprogettare il test di gravidanza, offrendo un’esperienza migliore e più sicura alle donne senza trascurare l’ambiente. (LEGGI anche: Mestruazioni, questi tamponi biodegradabili, fatti con gli scarti di banana, riducono i rifiuti e aiutano le donne più povere)

È così che hanno fondato l’azienda statunitense Lia Diagnostics e sviluppato Lia, un test di gravidanza completamente biodegradabile che funziona allo stesso modo dei test convenzionali: reagisce all’urina e mostra due linee se si è in gravidanza o soltanto una se non lo si è, con un’attendibilità del 99%. La differenza? Si biodegrada in appena 10 settimane e puoi buttarlo nel water o persino compostarlo.

Di cosa è fatta Lia?

Il test di gravidanza Lia è realizzato con le stesse fibre naturali e vegetali della maggior parte della carta igienica. Ogni test è realizzato in cellulosa priva di plastica, fibre di vetro o nitrocellulosa, elementi che si trovano in quasi tutte le diagnosi monouso in commercio. Un’ottima opzione per essere sostenibile sempre, anche in un momento così importante, intimo e delicato.

The choices you make for your reproductive health matter. 👏 meetlia.com⁠⁠*Lia is biodegradable in 10 weeks in soil or compost. Posted by Lia on Tuesday, June 15, 2021

Lo abbiamo reso buono per le donne e migliore per il futuro della nostra terra. Stiamo lavorando per modernizzare e umanizzare la salute riproduttiva e il benessere delle donne, una volta per tutte”, si legge nel loro sito web.

Per ora Lia è in vendita solo negli Stati Uniti e una confezione con 2 test di gravidanza costa 14 dollari (circa 12 euro), ma speriamo che presto possa superare i confini, dal momento che soluzioni innovative come questa sono ciò di cui abbiamo bisogno per creare alternative sempre migliori e sostenibili alle nostre abitudini.

