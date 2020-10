Anche nel Lazio da DOMANI mascherina obbligatoria all’aperto e a tutte le ore. Multa fino a 400 euro

Indossare le mascherine anche all’aperto. Dopo la Campania, anche nel Lazio da domani 3 ottobre sarà obbligatorio l’uso delle mascherine anche fuori casa e per tutta la giornata. Multa di 400 euro per chi trasgredisce. Sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni e i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

Secondo quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal Presidente Zingaretti, si tratta di una misura che mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile.

“La mascherina è obbligatoria anche di giorno nel Lazio – dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, nel corso della conferenza stampa dall’ospedale Lazzaro Spallanzani. Lo avevamo già preavvisato se avessimo superato il fattore Rt1. Dobbiamo ricostruire insieme un percorso di responsabilità come abbiamo fatto nei mesi scorsi insieme“.

La multa per chi verrà sorpreso in strada in Lazio senza mascherina ammonterà a 400 euro. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Oggi l’uso della mascherina in tutta Italia è obbligatorio nei luoghi chiusi e dalle 18 alle 6 del mattino anche all’aperto, laddove non si possa mantenere il distanziamento sociale secondo quanto ribadito dall’ultimo decreto, in vigore dall’8 settembre.

Fonte: ordinanza Regione Lazio

Leggi anche: