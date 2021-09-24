L’Aifa ha richiamato questo farmaco usato comunemente contro l’ipertensione per presenza di impurezze. I lotti interessati

L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha appena disposto il ritiro di un farmaco utilizzato contro l’ipertensione. Si tratta del Losartan Sandoz, prodotto dalla casa farmaceutica Sandoz SpA. Come riportato dal sito Sportello dei diritti, il farmaco in questione potrebbe presentare tracce di un’impurezza oltre il limite consentito.
Nello specifico, il richiamo riguarda 44 lotti (con diverse date di scadenza) di Losartan Sandoz, venduto nella confezione da 28 compresse rivestite con film.
L’elenco dei lotti ritirati
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 HS2614 31‐ott‐21
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KK6852 31‐dic‐21
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KK7997 31‐dic‐21
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KL1208 31‐dic‐21
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KM7442 31‐dic‐21
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 HX7771 31‐gen‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KN9155 28‐feb‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KS1345 28‐feb‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KS1477 28‐feb‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KS1478 28‐feb‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KS1346 31‐mar‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KT4234 31‐mag‐22
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JD9412 30‐giu‐22
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JD9413 30‐giu‐22
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JK1766 31‐lug‐22
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JK1767 31‐ago‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KY6617 30‐set‐22
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 LG3193 31‐gen‐23
- LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 LJ1598 31‐gen‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JV3117 31‐mar‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JV3118 31‐mar‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JY3798 31‐mar‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JY3799 31‐mar‐23
- LOSARTAN SANDOZ 12,5 MG 21 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164025 KB9323 30‐apr‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KA9737 30‐giu‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KD7407 31‐ago‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KF7869 30‐set‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KJ5294 30‐set‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KJ5295 30‐set‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KJ5296 30‐set‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KH6109 31‐ott‐23
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KP4634 31‐gen‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KS3934 29‐feb‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KU9390 31‐mar‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KU9391 31‐mar‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KV1662 30‐apr‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KV1663 30‐apr‐24
- LOSARTAN SANDOZ 12,5 MG 21 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164025 KV0838 31‐mag‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KY9697 31‐ago‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KY9699 31‐ago‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LB4125 30‐set‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LD9487 31‐ott‐24
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LJ0281 31‐mar‐25
- LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LJ0282 31‐mar‐25
Se avete in casa questo farmaco, controllate i lotti e poi rivolgetevi alla casa farmaceutica. Vi consigliamo, naturalmente, di consultare il vostro medico se state seguendo una terapia per contrastare l’ipertensione.
Fonte: Sportello dei Diritti
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