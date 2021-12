Così l’ippocampo fa consolidare i tuoi ricordi a lungo termine

Lo studio rivela come la regione CA2 dell’ippocampo svolga un ruolo chiave nel consolidamento della memoria a lungo termine Uno studio ha identificato una regione del cervello che svolge un ruolo chiave nel coordinare il processo di riproduzione che consolida i ricordi durante il sonno. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni importanti per i disturbi neurologici, come la schizofrenia. Le attività che svolgiamo da svegli producono ricordi a breve termine, che vengono successivamente consolidati in una memoria a lungo termine all’interno di una struttura cerebrale chiamata ippocampo. Questo processo è stato collegato a modelli distintivi delle onde cerebrali noti come attività di ripple a onde acute nella regione CA1 dell’ippocampo, che innesca la riattivazione selettiva dei circuiti neurali associati alle esperienze recenti. Un team di ricercatori si è interessato a come un’altra regione dell’ippocampo, CA2, contribuisca a questa attività; si pensa che CA2 sia principalmente coinvolto nella formazione di ricordi legati alle interazioni sociali. I ricercatori hanno manipolato geneticamente i neuroni CA2 in modo che potessero essere brevemente silenziati, piuttosto che ampiamente inattivati. Hanno quindi esaminato come questa inattivazione transitoria di CA2 influenzi la formazione della memoria durante il riposo; infine, questa manipolazione ha alterato radicalmente il processo di riproduzione nell’ippocampo. In particolare, l’inattivazione di CA2 non sembrava influenzare notevolmente la formazione della memoria a breve termine durante il periodo di esplorazione attiva. Questi risultati supportano fortemente l’idea che il ruolo di CA2 va ben oltre l’interazione sociale e può estendersi alla creazione di memoria in generale. Poiché questa regione è collegata anche a numerose altre regioni del cervello, i ricercatori desiderano esplorare ulteriormente il coinvolgimento di CA2 nell’integrazione delle informazioni neurali sia nella salute sia nella malattia. Un collegamento interessante è con i disturbi mentali, come la schizofrenia, dove collegamenti inappropriati tra i ricordi possono essere alla base di sintomi come il pensiero disordinato o la paranoia. Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube Fonte: Neuron Ti potrebbe interessare: Disturbi mentali in crescita: l’impatto della pandemia sui giovani è devastante e durerà ancora a lungo

