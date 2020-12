Ipertiroidismo: cosa accade se la tiroide funziona troppo?

Cos’è e quali sono le cause dell’ipertiroidismo? Come si manifesta, a quali sintomi fare attenzione e come intervenire? L’ipertiroidismo è una patologia causata da una eccessiva attività della tiroide. La ghiandola tiroidea, cioè, libera grandi quantità di ormoni tiroidei, funzionando più del dovuto. Ma quali sono le cause dell’ipertiroidismo? Come si manifesta e quali sono le cure migliori? Metabolismo, sistema nervoso e cuore sono le prime tre cose che risentono di una condizione di ipertiroidismo. Gli ormoni tiroidei T3 e T4, infatti, regolano la velocità con cui si svolgono i processi chimici dell’organismo, il metabolismo appunto, influenzando molte delle funzioni vitali, proprio come la frequenza cardiaca e respiratoria, la fertilità, la digestione e la crescita. (Leggi anche: Problemi alla tiroide: 10 sintomi più comuni) Ne soffrono soprattutto le donne tra i 20 e i 40 anni, ma se può insorgere a qualunque età. I sintomi dell’ipertiroidismo L’ipertiroidismo si collega anche a disturbi come: sudorazione eccessiva,

tremori,

intolleranza al calore,

Unghie e capelli fragili

Perdita di peso,magrezza fuori misura, senso di fame accentuato, ma anche diarrea Inoltre, proprio perché gli ormoni tiroidei sono termogenici, la cute di una persona che soffre di ipertiroidismo è calda per il flusso ematico eccessivo e per la vasodilatazione periferica. L’ipertiroidismo, come l’ipotiroidismo, è spesso associato a: gozzo , cioè a un aumento di volume e peso della tiroide,

, cioè a un aumento di volume e peso della tiroide, mentre si può anche soffrire di eccessiva fragilità dei capelli o addirittura di alopecia .

. Un eccesso di ormoni tiroidei, poi, aumenta il “catabolismo proteico”, per cui può causare debolezza muscolare, e può influenzare l’attività del sistema nervoso centrale, causando disturbi psicologici come nervosismo, agitazione e insonnia o una vera psicosi. Da non sottovalutare nemmeno le ripercussioni dell’ipertiroidismo sul cuore: la frequenza cardiaca, infatti, aumenta e si può incorrere in ipertensione, spesso associata a ipertrofia del ventricolo sinistro. È per questo che l’ipertiroidismo non va assolutamente trascurato nelle persone più anziane. Le cause dell’ipertiroidismo Nella maggior parte dei casi, l’ipertiroidismo è dovuto al cosiddetto morbo di Graves –Basedow, una malattia autoimmune che altera il meccanismo di controllo della produzione degli ormoni tiroidei. Ma altre cause sono: un’infiammazione della tiroide (tiroidite),

un abuso di preparati tiroidei a scopo dimagrante;

la presenza di noduli (gozzo tossico);

adenoma ipofisario;

eccessiva assunzione di iodio, ma per lo più in soggetti predisposti (in ogni caso, gli esperti consigliano di fare attenzione a non abusare di sale iodato ed integratori). Anche in gravidanza o subito dopo il parto, si può verificare una forma transitoria di ipertiroidismo, che si risolverà spontaneamente nel giro di alcune settimane. In base alla causa di origine, si decide la terapia da seguire. In genere, la terapia farmacologica si basa su due principali categorie di farmaci: i tireostatici, che inibiscono la produzione di ormoni tiroidei, e i beta-bloccanti, che mantengono sotto controllo tutte le manifestazioni periferiche dell’ipertiroidismo. Infine, oltre alla terapia radiometabolica con iodio radioattivo, esistono anche la tiroidectomia, l’intervento chirurgico con cui si elimina la ghiandola tiroidea completamente, e la tiroidectomia subtotale, che ne asporta solo una parte. Su ipertiroidismo e problemi alla tiroide potrebbe interessarti anche: Tiroide: cibi e consigli per risvegliarla



Tiroide: come evitare la carenza di iodio con i cibi giusti

Tiroide di Hashimoto: i sintomi e come si riconosce

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo