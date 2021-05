Attenzione alle intossicazioni da overdose di vitamina D per le persone con fibrosi cistica, lo studio

Un nuovo studio dimostra come un’accidentale intossicazione da vitamina D possa comparire nelle persone affette da fibrosi cistica a causa di errori nella prescrizione dei farmaci da parte dei farmacisti e possa essere causa di problemi di salute gravi.

Molti pazienti affetti da fibrosi cistica sono soggetti a sviluppare un’insufficienza pancreatica esocrina – in pratica, il pancreas non riesce a produrre enzimi digestivi in grado di scomporre il cibo a livello intestinale.

Leggi anche: Non esagerate con la vitamina D! L’eccesso può creare intossicazione

Questa condizione è il risultato di livelli bassi di alcuni nutrienti e vitamine fra cui la D, che svolge un ruolo fondamentale nella salute delle ossa e dei denti (scarsi livelli di vitamina D nell’organismo possono contribuire alla fragilità ossea e all’osteoporosi). Per scongiurare questo rischio, ai pazienti affetti da fibrosi cistica vengono spesso prescritti integratori alimentari che tuttavia, in dosaggi troppo elevati, provocano ancora più danni.

Un nuovo studio belga ha provato a far luce sulla connessione fra un’elevata assunzione di questa vitamina e i rischi per la salute. Per condurre questo studio gli scienziati hanno attinto alle analisi del sangue di 244 pazienti affetti da fibrosi per un periodo di 10 anni, dal 2009 al 2019.

I principali sintomi di un eccesso di vitamina D nel sangue di questi pazienti si sono rivelati gli eccessivi valori di calcio nel sangue (ipercalcemia), anticamera di problemi più gravi alle ossa, ai tessuti, al cuore e ai reni. Una volta sospeso il trattamento medico sbagliato, i livelli di calcio nel sangue sono rapidamente tornati nella norma, e gli altri sintomi sono spariti.

“Il nostro studio dimostra che un elevato numero di casi di ‘overdose’ da vitamina D è ascrivibile a dosaggi errati prescritti dai medici e dai farmacisti” scrivono i ricercatori. “Tuttavia, le informazioni sulla tossicità della vitamina D sono scarse anche in pazienti che hanno assunto dosi elevate. In generale, la pericolosità di queste assunzioni risulterebbe da un uso prolungato e costante di integratori non adatti ai soggetti. Per fortuna le complicazioni cliniche di queste assunzioni rimangono un evento raro.”

Per evitare ulteriori errori di dosaggio nel futuro, ogni farmacia è stata informata delle complicazioni derivanti da un eccessivo dosaggio, e sono state diffuse linee guida nazionali per la preparazione e la vendita degli integratori.

Fonte: Nature

Ti consigliamo anche: