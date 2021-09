Insonnia: la tecnica per addormentarsi in soli 120 secondi

Bastano 120 secondi per cadere tra le braccia di Morfeo, per un sonno lungo e ristoratore. Una tecnica che arriva dal mondo militare promette di rendere più facile combattere l’insonnia e addormentarsi. Due minuti appena et voilà. A descriverla è uno dei più grandi allenatori di sprint del mondo, Lloyd Bud Winter in “Relax and Win: Championship Performance” e si dice che abbia una percentuale di successo del 96% dopo poche settimane di pratica. Un metodo a lungo rimasto segreto, utilizzato dall’esercito americano Tra i consigli presenti nel libro, vi è anche quello su come “migliorare le prestazioni sportive e ridurre gli infortuni imparando a rilassarsi e allentare le tensioni prima della competizione”. Ma il metodo più amato è quello che insegna ad addormentarsi entro 120 secondi. Secondo Lloyd Bud Winter, bastano sei settimane di pratica per ottenere un tasso di successo del 96%. I leader militari americani hanno ideato il sistema dopo aver realizzato che molti dei loro piloti prendevano decisioni terribili e commettevano errori evitabili, talvolta fatali, a causa dello stress e della conseguente insonnia. Anche quando i piloti si fermavano, infatti, spesso non riuscivano a rilassarsi e a dormire. Quindi il loro stress e la loro stanchezza si accumulavano. Come fare allora a garantire loro un veloce e corretto riposo, aiutandoli a rilassarsi e ad addormentarsi in una manciata di secondi? Il metodo si articola in quattro passaggi Rilassare i muscoli del viso, compresa la lingua, la mascella e i muscoli intorno agli occhi. Rilassare le spalle e subito dopo le braccia, prima da una parte e poi dall’altra Espirare, rilassare il petto e infine rilassare le gambe, iniziando dalle cosce e poi dalla parte inferiore delle gambe. Dopo 10 secondi di rilassamento profondo il passo successivo è liberare completamente la mente. L’autore del libro suggerisce di pensare a una delle seguenti 3 immagini: Sdraiato su una canoa in un lago calmo, nient’altro che cielo blu sopra di te

Rannicchiato in un’amaca di velluto nero in una stanza buia

Rannicchiato in un'amaca di velluto nero in una stanza buia

Ripetere "non pensare, non pensare, non pensare" più e più volte per 10 secondi. Provare non costa nulla anche se il libro specifica che il risultato positivo non è garantito perché ognuno di noi è diverso dagli altri.

