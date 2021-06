Cosa può succedere ai tuoi piedi se indossi le infradito troppo spesso

Estate tempo di piedi scoperti! Non c’è niente di più piacevole che togliersi stivali e scarpe strette e chiuse e sfoggiare un bel piedino di cui ci siamo presi amorevolmente cura, magari con qualche ricetta fai-da-te per esfoliare e defaticare. Tuttavia, anche se sembrano comode, ricordatevi che soprattutto le infradito, ma anche le ballerine, possono essere molto dannose per la salute dei piedi.

Ciabatte e sandali aperti, in genere, sono la scelta migliore per andare in piscina o in spiaggia ma, nel quotidiano, l’ideale sarebbe optare per un altro tipo di calzatura.

Secondo i fisioterapisti, infatti, infradito e ballerine non offrono alcun tipo di supporto per l’arco del piede. Ciò significa che alla lunga le suole di queste scarpe rendono i piedi piatti e non solo: i passi di chi cammina con le infradito richiedono una pressione più intensa sul tessuto plantare, che collega le dita dei piedi al tallone. Questo aumenta il rischio di sviluppare fascite plantare.

Fateci caso: quando indossiamo questo tipo di calzature, applichiamo uno sforzo importante delle dita dei piedi per non perderle mentre camminiamo. Questo piegamento verso l’interno delle dita per lungo tempo e ripetutamente può causare tendiniti, oltre a dolore ai piedi, fianchi e regione bassa della schiena.

In più, le ciabatte infradito possono:

esporre i piedi a batteri, virus e funghi che possono irritare la pelle. I rischi aumentano se sono presenti delle ferite sui piedi

aumentare il rischio di lesioni in generale, come calpestare vetri, chiodi, insetti velenosi

rallentare l’andatura

far inciampare: indossare le infradito ci porta a fare passi più brevi, rende la nostra andatura più goffa e aumenta il rischio di inciampare, soprattutto se camminiamo tra la folla

danneggiare i talloni: con le infradito, infatti, i talloni sono sottoposti ad impatti continui. Ecco perché indossare le infradito per una giornata intera può provocare dolori ai talloni

causare vesciche: indossare a lungo le infradito può causare tagli e vesciche a causa della conformazione e dei materiali di cui sono costituite queste ciabatte. Le vesciche sono provocate soprattutto dai continui sfregamenti. Possono formarsi delle ferite aperte molto esposte a batteri e infezioni

rovinare le dita dei piedi: le infradito possono danneggiare in modo permanente le dita dei piedi, che possono incurvarsi “a martello” a causa dello sforzo necessario per mantenere le infradito nella giusta posizione

causare dolori

provocare calli: la giuntura che si infila tra alluce e secondo dito del piede a lungo andare può provocare dolore, fastidio e la formazione di calli che vi costringeranno a cambiare tipo di scarpe

possono contenere sostanze tossiche: le cinghie delle infradito possono essere realizzate in lattice, a cui alcune persone sono allergiche, oppure in plastica contenente BPA

In definitiva, quindi, usate le infradito (e le ballerine) solo lo stretto necessario, come per andare al mare o in piscina, e non guidate mai un veicolo con le infradito, perché aumentano il rischio di incidenti (oltre ad essere vietato dalla normativa stradale).

