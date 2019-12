Finora oltre 1 milione di italiani colpiti dall’influenza, soprattutto bambini con meno di 5 anni

Un inverno all’insegna dell’influenza quello di quest’anno, basti pensare che dal 2 all’8 dicembre secondo i dati Iss si sono registrati 174mila malati mentre nella settimana prima del Natale sono rimaste a letto circa 247.000 persone, per un totale, dall’inizio della stagione, di circa 1.358.000 casi.

Le regioni più colpite, secondo i dati dei bollettini di sorveglianza epidemiologica Influnet e FluNews Italia, a cura dell’istituto Superiore di Sanità, sono state Valle dʼAosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Particolarmente colpiti i bambini con meno di 5 anni “in cui si osserva un’incidenza pari a 11,5 casi per mille assistiti“.

Purtroppo ci sono stati anche ricoveri in terapia intensiva per infezioni respiratorie acute, in tutto 6, di cui due decessi.

I consigli del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute sul proprio sito ribadisce l’importanza delle vaccinazioni anti-influenzali, il modo migliore per prevenire il disturbo, ma raccomanda anche di adottare misure di protezione personali non farmacologiche che aiutano a ridurre il rischio di contagio.

Due in particolare:

proteggere con la mano o un fazzoletto la bocca e il naso in caso di starnuti e colpi di tosse;

lavare frequentemente e bene le mani.

Meglio mettere in pratica i consigli ed eseguire il vaccino prima che sia troppo tardi, facendo particolare attenzione ai bambini, anche perché sotto una certa età non possono assumere tutti i farmaci.

Ti potrebbe interessare anche: