Indossare due mascherine ci protegge davvero di più?

Obbligatoria e altamente raccomandata, della mascherina, ora come ora, non possiamo fare a meno. Ma è sufficiente indossarne una alla volta o fanno bene coloro che ne mettono due una sopra l’altra? Così ci si protegge meglio? Mettere la doppia mascherina, cioè, crea una barriera più efficace contro il coronavirus? Non sempre: meglio indossarne due rispetto a una sola mascherina se questa è di scarsa qualità.

Sembrerebbe di sì e, se ci si guarda un po’ in giro, pare che in effetti questa pratica si dimostri valida. Insomma, mentre la Germania è in procinto di rendere obbligatorio l’uso della mascherina FFP2, alcuni stanno valutando un’altra opzione per aumentare la protezione contro il covid-19: quella di sovrapporre due maschere.

Se l’idea può sembrare inverosimile, tuttavia è secondo uno studio americano del Virginia Polytechnic Institute e della State University pubblicato nel novembre 2020 a confermare che questo metodo fornirebbe una protezione quasi identica a quella di una maschera FFP2.

Si tratta, tra l’altro, di una tecnica già adottata da molti mesi negli Stati Uniti dal presidente eletto Joe Biden che è apparso spesso indossando una maschera di tessuto sopra una mascherina chirurgica.

Alcuni esperti suggeriscono che indossare la doppia mascherina, con quella di stoffa sopra quella chirurgica, potrebbe essere utile quando non si ha a disposizione una mascherina davvero efficace. In sostanza, sarebbe meglio indossare due mascherine rispetto a una sola maschera di scarsa qualità. Il doppio strato permetterebbe, inoltre, di avere la mascherina ben aderente e sigillata al volto, senza il rischio che possano rimanere spazi vuoti.

In ogni caso è bene sottolineare che ad oggi non ci sono ricerche e prove scientifiche forti a sostegno di questa teoria e che sul sito americano dei CDC non viene consigliato l’uso della doppia mascherina tra i metodi di prevenzione efficaci contro il coronavirus.

Insomma, se volete indossare due maschere nessuno vi verrà a dire che è sbagliato, ma il modo migliore per proteggersi rimane comunque stare distanti fisicamente gli uni dagli altri e lavarsi le mani

