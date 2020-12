India, brevettato un gel economico a base di cumino nero per trattare la psoriasi

Gli scienziati indiani della Shoolini University hanno brevettato un innovativo gel a base di erbe che, a quanto pare, può essere utile nel trattamento della psoriasi lieve e moderata. Trattamento che, oltre a essere naturale, risulta più economico rispetto a quelli attualmente in uso. Il gel a base vegetale contiene un composto chimico antinfiammatorio naturale chiamato timochinone, presente nei semi della pianta Nigella sativa o cumino nero. Sfruttandone gli effetti terapeutici, i ricercatori hanno dato vita a questo gel che offre sollievo immediato dalle eruzioni cutanee pruriginose senza compromettere, come altri metodi, il sistema immunitario. Inoltre rispetto all'olio di sativa, che esiste già, il gel ha concentrazioni di timochinone maggiori e quindi funziona più efficacemente. Lo ha spiegato il Dottor Negi che ha partecipato alla ricerca dichiarando: "Questo olio contiene bassi livelli di timochinone, che costringe i pazienti ad applicarne grandi quantità. Il nostro gel di nuova concezione, invece, mantiene concentrazioni terapeuticamente efficaci di timochinone nelle lesioni psoriasiche". FONTE: Shoolini University

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo