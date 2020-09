Non solo acido folico: l’importanza della vitamina E nel corretto sviluppo degli embrioni

Per lo sviluppo degli embrioni non è importante solo l’acido folico ma anche la vitamina E, lo ha dimostrato uno studio dell’Oregon State University pubblicato su Scientific Reports. Il cervello e il sistema nervoso degli embrioni analizzati, con carenza di vitamina E, sono infatti risultati malformati. Il professore presso l’OSU College of Public Health and Human Sciences, Maret Traber, ha dichiarato a tal proposito: “Questo è assolutamente sorprendente – il cervello è assolutamente distorto fisicamente dal non avere abbastanza vitamina E”. Traber ha dichiarato che la vitamina E è l’elemento che, se carente, fa crollare lo sviluppo dell’embrione, soprattutto del cervello e del sistema nervoso. Ma per una conferma e un approfondimento del ruolo che svolge la vitamina E sullo sviluppo del cervello negli embrioni e feti si attendono ulteriori studi, essendo questo condotto su animali. FONTE: Scientific Reports Per approfondire: Vitamina E: a cosa serve, dove trovarla ed effetti di una carenza Vitamina E: le 10 migliori fonti vegetali

