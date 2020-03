Le persone con gruppo sanguigno A potrebbero essere più soggette al Covid-19, lo studio su 2000 pazienti in Cina

C’è una correlazione tra Coronavirus e gruppo sanguigno? Da una ricerca condotta su 2000 pazienti contagiati in Cina sembrerebbe proprio di sì e, in particolare la conclusione a cui gli scienziati sarebbero arrivati e che persone con gruppo sanguigno A avrebbero maggiori rischi di essere contagiate dal Covid-19 rispetto a quelle di altri gruppi sanguigni e, in particolare del gruppo 0. Un’ipotesi avvalorata dalle statistiche raccolte su un gruppo di 2000 pazienti cinesi e che necessita sicuramente di nuove conferme.

Una ricerca preliminare condotta a Wuhan e Shenzhen indicherebbe di fatto che i pazienti con il gruppo sanguigno A avevano un più alto tasso di infezione e tendevano ad avere sintomi più gravi, mentre quelli con il tipo 0 “avevano un rischio significativamente più basso”.

Per verificare ciò, i ricercatori medici in Cina hanno adottato modelli di gruppi sanguigni di oltre 2mila pazienti infetti dal virus e li hanno confrontati con popolazioni sane locali. Hanno scoperto che i pazienti del gruppo sanguigno A mostravano un tasso più elevato di infezione e tendevano a sviluppare sintomi più importanti.

Mentre gli stessi ricercatori hanno affermato che si trattava solo di uno studio preliminare e che era necessario ulteriore lavoro, hanno esortato i governi e le strutture mediche a prendere in considerazione le differenze tra i gruppi sanguigni durante la pianificazione di misure di mitigazione o il trattamento di pazienti con il virus noto come Sars-CoV-2.

“Le persone del gruppo sanguigno A potrebbero aver bisogno di una protezione personale particolarmente rafforzata per ridurre la possibilità di infezione” – hanno avvertito su South China Morning Post i ricercatori guidati da Wang Xinghuan, con il Center for Evidence Based and Translational Medicine presso lo Zhongnan Hospital dell’Università di Wuhan.

Di contro, “il gruppo sanguigno 0 presentava un rischio significativamente più basso per la malattia infettiva rispetto agli altri gruppi sanguigni”, secondo quanto riportato sulla rivista scientifica MedRxiv.

Dei 206 pazienti che erano morti a causa di Covid-19 a Wuhan, 85 avevano sangue di tipo A, che era il 63% in più rispetto ai 52 con tipo 0. Il modello esisteva in diverse fasce di età e sesso.

Lo studio non è stato sottoposto a pre-revisione. Gao Yingdai, un ricercatore del State Key Laboratory of Experimental Hematology di Tianjin, non coinvolto nello studio, ha affermato che la ricerca potrebbe essere migliorata con un campione più grande. Sebbene un campione di 2mila pazienti non fosse piccolo, risulta sminuito dal numero totale dalle persone infettata dal coronavirus, che ora supera i 180mila a livello globale.

Un’altra limitazione dello studio è che non fornisce una chiara spiegazione del fenomeno.

Scarica il testo completo dello studio QUI.

La differenza di gruppo sanguigno è già stata osservata in altre malattie infettive tra cui il virus Norwalk, l’epatite B e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars). Ora, se siete di tipo A, non dovete assolutamente farvi prendere dal panico. Ciò non significa che sarete infettati al 100%!

Fonti: South China Morning Post / MedRxiv

