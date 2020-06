Giornata mondiale dello Yoga 2020: tutti gli appuntamenti di oggi da non perdere

Oggi domenica 21 giugno è l’International Yoga Day 2020, la Giornata Internazionale dello Yoga, ricorrenza istituita dall’Onu nel 2014, dopo che il premier indiano Narendra Modi aveva chiesto a gran voce che venisse riconosciuta a livello ufficiale. Richiesta che venne accolta nel giro di qualche mese tant’è che da quel 2014, l’evento cominciò a essere celebrato in oltre 170 paesi del mondo. Narendra Modi per convincere a istituirla disse: “Lo Yoga significa unità di mente e corpo; pensiero e azione; dominio di sé e auto-realizzazione; armonia tra uomo e natura; un approccio olistico tra salute e benessere”. E in effetti è proprio così, lo Yoga è molto di più di una semplice attività fisica, si tratta piuttosto di una disciplina di vita dagli innumerevoli effetti benefici su mente, corpo e spirito. Una pratica millenaria che nel 2016 è entrata anche a far parte dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. Ma perché proprio il 21 giugno come data della ricorrenza, ovvero il giorno che solitamente corrisponde al solstizio d’estate? Perché nella mitologia indiana il 21 giugno Shiva, ritenuto un Adi Yoga, avrebbe iniziato a insegnare lo Yoga ai suoi discepoli. E secondo i Veda venerare sole e luce in questo giorno, che è quello con più ore di luce solare di tutto l’anno, garantisce prosperità e salute. Come celebrare lo Yoga Day: eventi online (e offline) La sesta Giornata Internazionale dello Yoga 2020 si celebra (principalmente) a casa con appuntamenti e lezioni virtuali. Partiamo dal centro Rama Yoga di Milano, che propone una lezione di Bhakti Yoga a cura di Elena Rizzo, basata sul canto dei mantra, disponibile sia in streaming che presso il centro di Porta Venezia, alle 18:00, su prenotazione. Integral Yoga di Milano propone alle 11:00 una lezione gratuita di Hatha Yoga e alle 19:00 la classe “Respiro e Silenzio” di Pranayama e meditazione guidata da Claudio Marzona. Un altro centro che celebra l’importante ricorrenza con incontri online a tema è lo Sri Sri Yoga Italia insieme ad Art of Living Italia. In Valle d’Aosta, al Forte di Bard, si può partecipare a un evento dal vivo su prenotazione, nell’ambito della rassegna Yoga Mountain Days, per ritrovarsi e respirare insieme. La giornata, oltre alla passeggiata iniziale, procede con una classe di Yoga gratuita, un laboratorio creativo destinato ai bambini e una meditazione musicale con fuoco sacro. A livello internazionale ci sono gli incontri di Global Soul Yoga che prevedono durante tutta la giornata meditazioni, letture guidate da insegnanti di fama mondiale, classi di yoga di diversi stili. Gli appuntamenti sono gratuiti ma bisogna registrarsi sul sito internationalyogaday.online. Se vi interessa seguire incontri e interventi sullo Yoga, e quindi non solo praticarlo, l’ideale è seguire Yoga Festival, che prevede oltre 20 incontri, 16 ospiti di varia provenienza, 3 canali web tutti dedicati al tema, dalle 18:00 alle 22:00. Il tema di quest’anno è “Riflessioni sullo Yoga: come lo yoga ci aiuterà a immaginare il futuro”. Altro evento online che continuerà per tutto il giorno è il #WORLDYOGADAY di Virgin Active sul canale @VirginactiveIT, che propone workout, arte, musica, ospiti speciali. Ti potrebbe interessare anche: Yoga: ecco come trasforma corpo e mente dalla prima lezione in poi

