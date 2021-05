Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani: un piccolo gesto, una grande abitudine (soprattutto ai tempi del Covid-19)

Oggi, 5 maggio, è la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani. Questa data è stata scelta dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per ricordare l’importanza di un semplice gesto che può prevenire la diffusione delle infezioni negli ospedali e non solo. Un gesto che assume un’importanza maggiore soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il sapone è fondamentale nella lotta contro le malattie infettive, tra cui il COVID-19 anche se purtroppo, come ricorda l’Unicef, milioni di persone in tutto il mondo non hanno accesso immediato a un posto in cui lavarsi le mani.

La Giornata Mondiale per promuovere l’igiene delle mani è universalmente considerata come il più semplice gesto per ridurre la trasmissione delle infezioni negli ospedali, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e in famiglia. Per questo in Italia da ormai quattro anni, insieme all’iniziativa mondiale è stata affiancata la campagna educativa “La salute di mano in mano”, ideata e promossa dalla Società italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), in collaborazione con Editeam gruppo editoriale e l’Associazione genitori italiani (Age), per promuovere l’igiene delle mani fra gli studenti delle Scuole Primarie e dell’infanzia, per proteggere se stessi e la propria famiglia dalle infezioni. È stato provato che la promozione dell’igiene delle mani nelle scuole riduce significativamente le assenze per malattia sia dei bambini che dei loro insegnanti.

Lavarsi le mani, è importante ma lo è altrettanto farlo bene. Ecco alcune semplici regole, riassunte dall’infografica qui di seguito per garantire una corretta igiene alle nostre mani.

E non dimenticate i nostri detergenti naturali per le mani, tra cui il sapone naturale, il bicarbonato e la farina di ceci.

