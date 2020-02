Gel disinfettante per le mani fai da te semplice ed efficace

Tra le misure efficaci per prevenire l’infezione da coronavirus, il Ministero della Salute raccomanda di lavare spesso le mani con acqua e sapone e di di utilizzare un gel disinfettante quando si è fuori casa.

In questi giorni però, a causa dell’elevato numero di contagi da coronavirus registrati in Nord Italia, le scorte di disinfettanti per le mani stanno terminando.

Vediamo allora come possiamo preparare in casa un gel disinfettante fai da te, con ingredienti facilmente reperibili.

Come preparare un gel disinfettante per le mani

Per realizzare un gel disinfettante bastano acqua, alcool alimentare e un addensante, ad esempio la gomma xantana o la carragenina. Addensanti di questo tipo vengono utilizzati in pasticceria, dunque non è difficile procurarseli presso negozi di cake design.

In alternativa, per addensare si possono usare l’amido di mais, la fecola di patate, l’amido di riso, l’agar agar o la comune farina di grano. In tutti questi casi, occorre aggiungere l’addensante all’acqua a temperatura ambiente e poi riscaldare mescolando, finché il composto si sarà addensato. Ovviamente utilizzando farina, amido o fecola, il gel tenderà a “sfarinare” una volta applicato sulle mani.

Un’altra soluzione è quella di sostituire l’acqua con il gel d’aloe vera, già gelificato.

Se non si ha a disposizione nessun addensante è possibile ometterlo: si otterrà uno spray disinfettante da spruzzare sulle mani.

Al gel possono essere poi aggiunti, facoltativamente, anche oli essenziali.

Il Professor Fabrizio Zago, chimico, ha diffuso su Facebook una ricetta base molto semplice per realizzare un gel disinfettante in pochi minuti con 600 grammi di alcool buongusto, 390 grammi di acqua bollita e addensante.

Le scorte di disinfettante mani sono terminate. Eppure è la miglior prevenzione possibile date le circostanze. Ve lo… Pubblicato da Fabrizio Zago su Domenica 23 febbraio 2020

Per quanto riguarda invece la ricetta per preparare in casa l’Amuchina, che negli ultimi giorni sta circolando online, lo stesso Zago sconsiglia di cimentarsi nella realizzazione di questo prodotto.

“Di Amuchina ce ne sono diversi tipi con formule completamente diverse. La più famosa e diffusa è un Presidio Medico Chirurgico basato sulla presenza di ipoclorito di sodio esattamente all’1,15%. La ricetta proposta indica in 50 grammi di candeggina commerciale, in 5 litri d’acqua, la quantità necessaria. Siccome la candeggina commerciale contiene mediamente il 3% di ipoclorito il preparato finale conterrà solo lo 0,3% di ipoclorito di sodio. Cioè circa un quarto rispetto ad Amuchina. L’aggiunta di sale qualsiasi può veicolare dei metalli in grado di inattivate velocemente l’ipoclorito di sodio. Infine questo prodotto è indicato per le superfici dure non per disinfettare le mani essendo à pH fortemente alcalino e quindi deleterio per la cute.

Per tutti questi motivi evitate di prendere in considerazione questa ricetta errata e fuorviante”, spiega Fabrizio Zago.

C’è una ricetta, che sta circolando nel web, che sarebbe il modo per farsi da soli l’Amuchina. Siccome le informazioni… Pubblicato da Fabrizio Zago su Lunedì 24 febbraio 2020

Gel disinfettante per le mani fai da te: la ricetta

Di seguito vi proponiamo un’altra ricetta per preparare il gel disinfettante, davvero molto semplice e alla portata di tutti.

Ingredienti

40 mL di acqua distillata

1 g di gomma xantana

oppure 40 grammi di gel di aloe

20 g di alcool a 90

1,5 g di glicerina vegetale

30 gocce di olio essenziale di Tea tree

15 gocce di olio essenziale di origano

15 gocce di olio essenziale di lavanda

Procedimento

Versate l’acqua in un bicchiere, aggiungete la gomma xantana a pioggia mescolando bene e lasciate riposare la soluzione fino a che non si sarà formato un gel.

In un altro bicchiere, versate l’alcool, aggiungete la glicerina e gli oli essenziali e mescolate con cura.

Unire la soluzione alcolica al gel lentamente e mescolando.

Trasferite in un flacone ben pulito e asciutto e conservate il prodotto per al massimo tre mesi al riparo da fonti dirette di luce e calore.

Lavare le mani aiuta a proteggere da vari batteri comuni e anche dall'infezione di nuovo #coronavirus. Lavale così: – per almeno 40 secondi⏲

– con acqua e sapone💧🧼

– o con igienizzanti a base alcolica🤲 Per saperne di più:https://t.co/bX2I4ML0tj#coronavirusitalia #covid19 pic.twitter.com/VnbCd1qBIP — Ministero Salute (@MinisteroSalute) February 23, 2020

Fonti di riferimento: Ministero della SaluteFabrizio Zago/Aromazone

