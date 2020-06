Ritrovare forma fisica e benessere grazie a yoga e alimentazione, anche se si ha poco tempo

Lo yoga è una disciplina antica alla portata di tutti, in grado di apportare benessere ed equilibrio tra corpo e mente e seguita da sempre più persone in tutto il mondo.

Associando allo yoga una sana alimentazione possiamo ritrovare forma fisica, energia, salute e buonumore migliorando sensibilmente la qualità della nostra vita.

Seguire uno stile di vita sano e una corretta alimentazione non è difficile ed è possibile prendersi cura di sé ogni giorno anche se si ha poco tempo a disposizione.

Yoga, i benefici di una pratica antica

Il prossimo 21 giugno si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga, antica disciplina oggi praticata da milioni di persone in tutto il mondo.

Lo Yoga infatti avvicina e coinvolge sempre più donne e uomini che vogliono mantenersi in salute e trovare un sano equilibrio tra corpo e mente. Secondo una ricerca condotta da Yoga Alliance, solo in Italia ben due milioni di persone praticano yoga, un numero che negli ultimi dieci anni è quasi raddoppiato. Il trend si conferma in crescita anche negli Stati Uniti, che contano 36,7 milioni di praticanti contro i 20,4 milioni del 2012.

L’attività fisica regolare è alla base di un organismo in salute e non è difficile capire perché lo yoga attiri sempre più persone: gli esercizi muscolari e di respirazione previsti da questa disciplina sono infatti alla portata di tutti e offrono numerosi benefici a livello fisico e mentale.

Praticare yoga con costanza, in primo luogo aumenta la flessibilità delle articolazioni, l’equilibrio e la forza muscolare, garantendo così il mantenimento del proprio peso forma, e di una postura corretta e consentendo di prevenire dolori muscolari e articolari.

L’elasticità che si sviluppa a livello fisico grazie allo yoga si ripercuote sulla mente, rendendoci maggiormente flessibili di fronte alle sfide quotidiane e più predisposti ad affrontare i problemi.

Grazie agli esercizi di respirazione e meditazione, lo yoga è poi in grado migliorare la qualità del respiro, migliorando il benessere fisico, ma soprattutto quello mentale.

Lo yoga è dunque una pratica che punta a trovare o a ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente e a garantire un benessere generale che coinvolge la totalità del nostro essere.

Per ottenere benefici dallo yoga non è indispensabile avere molto tempo a disposizione: ciò che conta è la costanza ed è possibile dedicare allo yoga anche solo 15-20 minuti al giorno due o tre volte alla settimana, per ritrovare forma fisica e benessere mentale.

L’importanza di una sana alimentazione per rimanere in salute

Come abbiamo visto, l’attività fisica costante e regolare è fondamentale per mantenere il corpo in salute e lo yoga consente di trovare un equilibrio tra mente e corpo, apportando benefici sia a livello fisico sia a livello emotivo.

Per prendersi cura di sé stessi occorre però prestare attenzione anche all’alimentazione, mangiando in modo sano, equilibrato e vario.

Una corretta alimentazione dovrebbe prevedere almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno e includere regolarmente cereali integrali e legumi. Salvo allergie o intolleranze, è bene che la dieta non escluda nessun alimento, ma è consigliabile ridurre il consumo di prodotti animali, grassi saturi e cibi eccessivamente trasformati.

Seguire un’alimentazione sana non è difficile come sembra e, per gestire meglio l’organizzazione dei pasti anche quando il tempo a disposizione è poco, è possibile ricorrere a cibi pronti realizzati con materie prime biologiche e di qualità e formulati per garantire un corretto ed equilibrato apporto di nutrienti.

Una dieta sana anche quando si ha poco tempo

Germinal è una realtà italiana che da oltre 40 anni offre alimenti biologici sostenibili e di qualità tra cui prodotti da forno dolci e salati e piatti pronti vegetali freschi.

Grazie alle linee proposte da questa azienda, è possibile seguire un regime alimentare sano ed equilibrato anche quando il tempo a disposizione è poco.

L’assortimento offerto da Germinal Bio include infatti piatti pronti freschi biologici, senza glutine e vegan, per una pausa pranzo veloce ma ugualmente sana.

Riscaldando per pochi minuti in padella o in microonde i piatti pronti Germinal Bio, è possibile gustare anche in ufficio ricette saporite e salutari a base di riso, quinoa e grano saraceno, oppure burger e polpette vegetali da servire con verdure di stagione o, ancora, zuppe e vellutate preparate con verdure biologiche, cereali integrali e semi.

La linea “Tutti Buoni” comprende invece prodotti da forno biologici dolci e salati per la colazione o per spuntini salutari, come i Frollini Integrali con Farro, Crostatine alla frutta e Crackers al pomodoro e origano.

Oltre a offrire nutrimento coniugando salute e gusto, i prodotti Germinal Bio rispettano anche l’ambiente: sono infatti realizzati con materie prime biologiche in un processo produttivo a basso impatto ambientale e confezionati con materiali riciclabili al 100% tra cui carta e sacchetti biodegradabili e compostabili, che si possono trovare in alcune referenze di questo brand italiano al fine di ridurre l’uso della plastica.