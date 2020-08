Foglie di alloro: 20 usi e benefici per la salute, i capelli e la bellezza

Come utilizzare le foglie di alloro non solo in cucina per ottimizzarne i benefici e come rimedi naturali

Le foglie di alloro sono comunemente usate in cucina come erba aromatica, in realtà si tratta di ottimi rimedi naturali che si rivelano utili non solo per trattare alcuni problemi di salute ma anche per prendersi cura di pelle e capelli.

L’alloro è una pianta ricca di sostanze nutritive, le foglie contengono infatti grandi dosi di vitamina C, vitamina A, acido folico e minerali come calcio, potassio, magnesio, zinco, ferro, selenio e rame. Questi e altri principi attivi presenti nelle sue foglie gli conferiscono importanti proprietà per la nostra salute e la cura del corpo.

Non è un caso che i romani considerassero sacra questa pianta e che la corona d’alloro simboleggi saggezza e virtù e che laurea derivi proprio dalla parola Laurus Nabilis, il termine latino dell’alloro, appunto. Nel linguaggio dei fiori, inoltre, l’alloro rimanda ai concetti di immortalità e gloria eterna.

Scopriamo allora tutti i benefici “tangibili” che possono offrirci le foglie di alloro usate in cucina ma anche sotto forma di infuso, oleolito o olio essenziale.

Benefici delle foglie di alloro

Foglie di alloro per la salute

L’alloro può rivelarsi un buon rimedio naturale in caso di:

Glicemia e diabete

Le foglie di questa pianta si sono rivelate efficaci nel trattamento del diabete di tipo 2 per abbassare il livello di glucosio nel sangue ma anche il colesterolo e i trigliceridi. Gli antiossidanti contenuti nelle foglie di alloro aiutano il nostro corpo a produrre insulina in modo efficiente. Se si vuole tenere a bada la glicemia in questo modo (sempre dopo aver sentito il parere del proprio medico) si consiglia di assumere alloro in polvere per 30 giorni oppure far bollire qualche foglia di alloro in 3 bicchieri d’acqua facendola bollire fino a che non si riduce ad una sola tazza. Filtrare, far raffreddare e bere subito prima dei pasti due volte al giorno.

Benessere del cuore

Alcuni principi attivi contenuti nelle foglie di alloro possono migliorare le prestazioni cardiache e aiutare a prevenire ictus e infarti. I flavonoidi di cui è ricca la pianta aiutano poi a normalizzare la pressione nei pazienti ipertesi. Si possono sfruttare queste proprietà facendo bollire 10 pezzi di foglie di alloro in 3 bicchieri d’acqua per alcuni minuti. Filtrare e bere l’infuso tiepido una volta al giorno.

Antidolorifico

L’olio estratto dalle foglie di alloro contiene principi attivi in grado di alleviare i dolori che derivano da affaticamento, distorsioni, artrite o reumatismi. Quest’olio può risultare benefico anche in caso di emicrania e mal di testa. Per sfruttare questa potenzialità si possono fare impacchi con l’infuso di alloro sulle zone dolenti oppure massaggiarle con piccole quantità di oleolito di alloro o olio essenziale di alloro prima diluito in olio vettore.

Influenza, tosse e raffreddore

Le foglie di alloro si rivelano efficaci per combattere i sintomi influenzali. Ai primi sintomi di tosse e raffreddore o altri problemi respiratori basta far bollire 2-3 pezzi di foglie di alloro per 10 minuti e immergere un panno di cotone con il quale poi realizzare degli impacchi sul petto in modo da alleviare i sintomi. Naturalmente è anche possibile bere l’infuso leggermente dolcificato con miele.

Benessere dei reni

L’infuso di foglie di alloro è in grado di promuovere il benessere dei reni anche in caso di infezioni e presenza di calcoli. Va preparato facendo bollire 5 grammi di alloro in 200 ml di acqua per alcuni minuti. Dopo averlo filtrato e fatto intiepidire si può bere un paio di volte al giorno.

Contro stitichezza e diarrea

Utilizzare quotidianamente foglie di alloro in cibi e bevande può aiutare a mantenere sano il sistema digestivo. Le vitamine e i sali minerali presenti nella pianta facilitano la digestione e regolarizzano l’intestino sia in caso di stitichezza che di diarrea.

Disturbi mestruali

L’infuso di alloro assunto con una certa costanza può risultare benefico nel trattamento dei disturbi mestruali, può infatti da una parte regolarizzare il ciclo dall’altra ridurre i fastidiosi sintomi tra cui dolori e crampi.

Sostenere il sistema immunitario

Utilizzare foglie di alloro fresche o secche in cucina, così come bere l’infuso ci aiuta a sostenere le nostre difese immunitarie. Le sostanze naturali contenute nelle foglie di alloro favoriscono infatti la salute e il benessere in quanto stimolano l’immunità dell’organismo.

Cura dei denti

Le foglie di alloro sono benefiche per mantenere i nostri denti sani e bianchi. La polvere può essere mescolata finemente con acqua fino a diventare una pasta che si può usare come dentifricio sbiancante. In alternativa l’infuso di alloro può essere usato come collutorio in caso di alitosi.

Buon riposo notturno

Il consumo regolare di foglie di alloro al momento di coricarsi favorisce un buon riposo notturno. Questa pianta ha infatti un effetto calmante sul sistema nervoso, si può provare dunque a bere un infuso di alloro poco prima di andare a dormire ogni giorno.

Prevenire il cancro

Nell’ambito di un’alimentazione equilibrata e di un corretto stile di vita, le foglie di alloro possono essere un alleato nella prevenzione del cancro. Sono infatti ricche di antiossidanti ma anche di altri composti organici e fitonutrienti dal potere anticancerogeno.

Foglie di alloro per la pelle e i capelli

Pelle secca e stressata

I principi attivi contenuti nelle foglie di alloro aiutano la pelle secca e stressata evitando la comparsa di rughe. Si può ad esempio usare l’infuso realizzato con questa pianta per fare una sorta di pulizia del viso casalinga. Occorre far bollire 5 foglie di alloro essiccate con 2 tazze d’acqua per alcuni minuti poi versare l’infuso in una grande ciotola e coprire la testa con un asciugamano. In questo modo i benefici aromi dell’alloro non solo verranno inalati ma saranno anche assorbiti dalla pelle.

Piccole ferite e infiammazioni della pelle

Grazie al potere cicatrizzante e antinfiammatorio delle foglie di alloro, queste si possono sfruttare anche per far guarire prima piccole ferite o tagli (tra l’altro l’alloro è anche disinfettante) oppure nel trattamento di alcuni problemi alla pelle come rossori, irritazioni, orticaria, punture di insetti, ecc.

Acne

L’olio di alloro sapientemente utilizzato può rivelarsi utile anche nel trattamento dell’acne dato il suo potere antinfiammatorio, antibatterico ma anche grazie al suo effetto riequilibrante sulla produzione di sebo. A questo scopo va utilizzato a piccolissime dosi e sempre prima diluito in olio vettore.

Relax

Un bagno rilassante, non solo per la mente ma anche per il corpo e la pelle, può essere realizzato utilizzando foglie di alloro dalle proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e defaticanti su muscoli e articolazioni. Schiacciare finemente 10/20 foglie di alloro riducendole in polvere e miscelare nell’acqua del bagno in cui immergersi per almeno 20 minuti.

Capelli lisci

L’alloro può anche essere usato per ottenere capelli lisci e setosi. Basta far bollire qualche foglia in acqua per circa 20 minuti, filtrare, far raffreddare e poi utilizzare per fare un impacco sui capelli prima di usare lo shampoo.

Forfora e perdita di capelli

Un ultimo risciacquo a base di infuso di foglie di alloro può rivelarsi un efficace trattamento della forfora. Il tè all’alloro è considerato anche un buon rimedio per arginare la caduta dei capelli dato che migliora la salute del cuoio capelluto stimolando la ricrescita. Anche in questo caso va utilizzato con costanza dopo aver lavato come di consueto i propri capelli.

Riflessante per capelli

Un infuso di foglie di alloro può essere utilizzato per scurire ulteriormente e dare riflessi castani ai propri capelli. Basta applicarlo tutte le volte che si lavano i capelli lasciandolo in posa per circa 15-20 minuti prima di risciacquare.

Trattamento dei pidocchi

Si può sperimentare il potenziale delle foglie di alloro anche nel trattamento dei pidocchi. In questo caso occorre far bollire circa 50 grammi di foglie di alloro sminuzzate in 400 ml di acqua fino a quando non si riduce a circa 100 ml. Poi filtrare e applicare bene l’infuso dalle radici alle punte dei capelli, lasciare agire circa 3 ore prima di risciacquare.

Altri usi delle foglie di alloro

Repellente per insetti

Le foglie di alloro sono repellenti per insetti naturali in quanto emanano un’aroma sgradito a piccoli volatili di vario genere. Si può diffondere negli ambienti olio essenziale di alloro o applicarne qualche goccia direttamente su batuffoli di cotone o oggetti nei punti critici dove entrano gli insetti (davanzali, balconi, finestre, ecc.).

Francesca Biagioli