Coronavirus: focolaio nello stabilimento Aia, 178 dipendenti positivi

Un nuovo focolaio Covid-19 si è sviluppato tra i dipendenti dello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso. I primi venti contagi sono stati scoperti grazie ai tamponi effettuati pochi giorni fa, tra alcuni membri dello staff di rientro dalle vacanze all’estero. Oggi, dopo 178 infezioni su 560 test eseguiti, la Prefettura di Treviso ha deciso di diminuire la produzione dello stabilimento del 50%, così da poter ridurre il personale presente e garantire un maggiore distanziamento tra i lavoratori. I macelli, oltre ad essere luoghi di immensa sofferenza per gli animali, sono anche ad alto rischio contagio poiché il distanziamento sociale lungo le catene produttive è assai difficile da mantenere. I mattatoi sono i nuovi focolai di coronavirus (anche in Italia) Nonostante questo, al momento l’impianto non verrà chiuso per evitare le ripercussioni conseguenti all’abbattimento di un milione e mezzo di polli. La strategia per limitare i contagi resta quella di indossare i dispositivi di protezione, mantenere il distanziamento e curare l’igiene personale. La prossima settimana saranno effettuati test rapidi sul personale per verificare se tali misure siano state sufficienti. Le persone risultate positive nello stabilimento Aia non presentano sintomi ma sono state comunque sottoposte a quarantena in isolamento. Fonte di riferimento: Treviso Today/Il Fatto Quotidiano Leggi anche: Coronavirus, nuovi focolai in macelli e salumifici del Mantovano: coinvolte 5 aziende Zoomarine, folla di adulti e bambini senza distanza e senza mascherine per guardare i poveri delfini

