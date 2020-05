Coronavirus Firenze: al Careggi due giorni di tregua, senza nuovi casi per la prima volta dal 25 febbraio

E’ un giorno importante per l‘ospedale Careggi di Firenze dove al pronto soccorso dal 28 aprile non ci sono stati nuovi contagi. Da circa 2 giorni, infatti, il numero di persone positive al coronavirus non è aumentato.

Dalle 17 del 28 aprile, l’ospedale di Firenze, il più grande della Toscana e in prima linea nella lotta contro il Covid-19, non ha registrato nuovi casi al pronto soccorso. Inoltre, sia quel giorno che il successivo, il 29 fino alle 17, non vi è stata alcuna nuova diagnosi di coronavirus.

Le buone notizie arrivate dal principale ospedale della Toscana sono un’iniezione di positività dopo oltre due mesi di preoccupazione. Il primo caso infatti venne registrato all’ospedale Careggi il 25 febbraio, nei giorni immediatamente successivi all’accertamento dei primi positivi in Lombardia, a Codogno.

Al pronto soccorso di Careggi, diretto da Stefano Grifoni, dal 25 febbraio sono stati fatti tamponi a 1.868 persone di cui 356 risultate positivi: 299 sono state poi ricoverate, 279 nei reparti ’bolla’, 16 in terapia intensiva, 4 in subintensiva, 56 pazienti sono stati dimessi e uno è deceduto.

Un respiro di momentaneo sollievo per medici e infermieri ma anche per gli abitanti della Toscana, come ha spiegato a La Nazione il Dottor Stefano Grifoni, direttore del pronto soccorso dell’ospedale fiorentino.

“E’ stato un lavoro di dedizione totale. Il pronto soccorso è il luogo dove devono essere individuati e diagnosticati i casi Covid. Oltre all’impegno per i pazienti abbiamo sentito, fortissima, la responsabilità di difendere l’ospedale dal contagio. Basta che sfugga un solo caso per causare un disastro. Ce l’abbiamo fatta con linee guida rigorosissime” ha detto il dott. Grifoni.

Il coronavirus in Toscana

Secondo l’ultimo bollettino fornito dalla Protezione civile, dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono stati registrati 9.292 casi e le vittime sono state 827. I guariti sono 2.802, in aumento dell’11% e i tamponi effettuati sono stati 137.482. Solo a Firenze, i casi di positività dall’inizio dell’epidemia sono stati 3.079.

Anche se è ancora presto per esultare e per sentirsi al sicuro, è una notizia che dà speranza agli operatori sanitari che da oltre due mesi stanno gestendo l’emergenza.

Fonti di riferimento: LaNazione, Toscana Notizie

