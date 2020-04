Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio per gli spostamenti

È in corso proprio in questi minuti l’attesa Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per illustrare cosa cambierà dal 4 maggio prossimo e fino al 18 maggio.

Grazie ai sacrifici si è riusciti a contenere la pandemia ed è stato un grande risultato, ma nella fase due sarà fondamentale mantenere le distanze di sicurezza, almeno un metro e prestare attenzione anche con i propri familiari, poiché proprio nelle case si verificano i contagi, secondo gli scienziati.

“Se ami l’Italia, mantieni le distanze” ha ribadito più volte il Presidente Conte.

Conviveremo con il virus, sarò un periodo difficile dove non dovranno prevalere sentimenti di rabbia o risentimenti, allo scopo di risollevare la comunità.

Dovremo anche abituarci a nuove abitudini, tra cui l’uso delle protezioni individuali. Si utilizzeranno dunque le mascherine, il cui prezzo sarà calmierato per evitare speculazioni: si pensa anche a eliminare l’IVa sulle mascherine.

Per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini, come era prevedibile non si tratterà di un “liberi tutti”, ma di un allentamento delle restrizioni che ci hanno accompagnato in queste ultime settimane.

Fuori dalla propria Regione ci si potrà ancora muovere solo per comprovate esigenze lavorative e di necessità, ma ci si potrà muovere anche per andare a visitare i propri congiunti, sempre utilizzando le protezioni individuali e mantenendo le distanze.

Chi ha più di 37,5°C di febbre sarà invece obbligato a rimanere a casa.

L’autocertificazione sarà ancora necessaria e lo sarà finché gli spostamenti saranno limitati e consentiti solo in determinate circostanze.

Sono ancora vietati assembramenti ma apriranno giardini, parchi e ville, cui si potrà accedere mantendendo le distanze di sicurezza e salvo che i sindaci non ne decidano la chiusura.

L’attività sportiva sarà consentita mantenendo la distanza di cue metri, mentre per l’attività motoria basterà la distanza di un metro: entrambe potranno essere svolte anche lontano dalla propria abitazione.

Saranno consentite le sessioni di allenamento degli atleti per gli sport professionali e non riconosciuti dal CONI, ma a porte chiuse.

Si potrà inoltre assistere ai funerali dei propri defunti, ma vi potranno partecipare con 15 persone al massimo.

Bar e ristoranti potranno iniziare l’attività d’asporto, oltre alla già concessa consegna a domicilio: i pasti andranno consumati a casa o in ufficio, non all’interno o nei pressi del locale.

Riapriranno poi alcune attività, tra cui quelle manifatturiere, delle costruzioni e del commercio ingrosso. Il 18 maggio è prevista la riapertura commercio al dettaglio per le stesse categorie, oltre a musei, mostre, biblioteche e

Il 1 giugno dovrebbero poi riaprire bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri e allenamenti a squadre.

Per il momento si tratta di ipotesi, anche per altre attività, che saranno comunque avvisate per tempo così da riuscire a organizzarsi.

Si introdurranno le “Soglie sentinella” che serviranno a ristabilire il lockdown qualora la curva dei contagi dovesse riaprire.