Attenzione, un lotto di questo farmaco contro il diabete 2 è stato appena ritirato da tutte le farmacie (e non si sa perché)

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha convalidato il ritiro da tutte le farmacie di un lotto di un medicinale utilizzato da chi soffre di diabete: il Glucophage Unidie 500 mg (Metformina Cloridrato). Il richiamo volontario in via cautelare è stato disposto dalla stessa casa farmaceutica, a seguito di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Il farmaco oggetto del ritiro, impiegato per trattare pazienti con diabete di tipo 2 e nei soggetti in sovrappeso, è venduto in confezioni da 60 compresse ed è prodotto dalla Bruno Farmaceutici Spa (nello stabilimento di Via delle Ande, 15, Roma). Il medicinale Glucophage Unidie da non utilizzare riporta il numero di lotto n. 202377 con scadenza 12/2023 e l’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio).

Al momento non sono stati forniti altri dettagli sui motivi del ritiro. A chi avesse a casa il lotto in questione si consiglia di rivolgersi al proprio medico per chiarimenti.

Fonte: Sportello dei Diritti

