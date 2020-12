Farmaco per l’epatite C contraffatto in circolazione in diversi Paesi: l’allerta dell’OMS

In diversi Paesi del mondo sta circolando un lotto contraffatto di un farmaco utilizzato per il trattamento dell’epatite C. Il nome del medicinale è Harvoni (Ledipasvir/sofosbuvir). A renderlo noto in Italia è il ministero della Salute che ha inviato una comunicazione alle Regioni, ai medici, alle forze dell’ordine e all’Istituto Superiore di Sanità. L’allerta è partita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha riferito che le confezioni del lotto, identificato lo scorso maggio in Brasile e poi a novembre in Turchia, sarebbero ancora in circolazione e “verosimilmente già fornite ai pazienti”. Ecco la foto di un Harvoni contraffatto scoperto in Turchia: La casa farmaceutica Gilead ha confermato di non aver prodotto il farmaco oggetto dell’allerta e che il numero del lotto e la data di scadenza non corrispondono ai lotti prodotti e registrati. Di seguito riportiamo la tabella dell’Oms con le informazioni relative al farmaco contraffatto che non corrispondono a quelle riportate sul medicinale originale: Nel caso in cui facciate uso di questo farmaco, prestate massima attenzione alle informazioni riportate sulla confezione! Fonte: OMS

