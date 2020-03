Esplosione palazzina a Seriate: in provincia di Bergamo un’altra tragedia, oltre al coronavirus

Le ambulanze qui non si fermano, le sirene continuano a farsi sentire, in una vita che pare non sia più vita. E come se non bastasse a Seriate, una delle zone più colpite dal coronavirus della provincia bergamasca, un’intera palazzina è esplosa. Un morto.

Probabilmente causata da una bombola di gas, lo scoppio si è verificato stamattina in via Dante a Seriate, accanto alla chiesa parrocchiale e ha sventrato un’abitazione, i cui detriti sono finiti in strada.

Una ragazza sarebbe stata estratta salva dall’appartamento vicino e una donna portata in codice rosso al Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e il 118. I carabinieri indagano sulle cause dell’esplosione.

Esplosione in una palazzina in via Dante Alighieri a Seriate (BG) #16marzo 8:30: una donna ferita estratta dalle macerie, rinvenuto un corpo privo di vita. Squadre #usar #vigilidelfuoco al lavoro USAR= Urban Search And Rescue pic.twitter.com/vk4XNsRzyE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 16, 2020

In un tempo così difficile, questa brutta notizia proprio non ci voleva. Forza Bergamo e tutta la Lombardia, siamo con voi!

Fonte: Vigili del Fuoco Tv

