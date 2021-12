Biglietti del cinema gratis e voucher per chi riesce a perdere peso, il singolare esperimento contro l’obesità partito in questa cittadina uk

Le cucine plastic free che durano una vita

Un nuovo e originale esperimento del servizio sanitario nazionale per esortare le persone a perdere peso e a più essere attivi

Wolverhampton è una cittadina della Gran Bretagna dove un terzo delle persone è classificato come fisicamente inattivo. Proprio per tale ragione, è stata scelta come città di prova per quello che il segretario alla salute Sajid Javid ha descritto come un nuovo programma volto alla perdita di peso, che prevede biglietti gratuiti per il cinema, buoni spesa e pass per la palestra.

Per l’esperimento tutte le persone riceveranno un fitness tracker collegato a un’app, che le incoraggerà ad aumentare il conteggio dei passi e a mangiare più frutta e verdura.

Il progetto pilota potrebbe essere esteso a tutto il paese se si rivelerà un successo. Wolverhampton è stata scelta come città di prova poiché un terzo dei residenti è fisicamente inattivo, e solo il 48,5% degli adulti in città mangia le cinque porzioni di frutta e verdura al giorno rispetto a una media del 55,4% in Inghilterra.

L’idea è nata da un’idea di Sir Keith Mills, l’imprenditore dietro Air Miles e il programma fedeltà Nectar. Ai partecipanti verranno dati dispositivi indossati al polso, che generano raccomandazioni sanitarie personalizzate, come mangiare più verdure e ridurre le dimensioni delle porzioni giornaliere. La società di tecnologia sanitaria HeadUp Systems si è aggiudicata il contratto, e lavorerà con altre aziende per fornire premi tra cui merce, sconti e carte regalo.

